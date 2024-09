Tebas aplaca la iniciativa de aficionados del Atlético de insultar a Vinicius utilizando al ‘Mono’ Burgos

Los aficionados del Atlético de Madrid tratarán de insultar a Vinicius Junior amparándose en un supuesto homenaje a Germán Mono Burgos, pero la Liga no lo permitirá. Desde el organismo que dirige Javier Tebas se han puesto manos a la obra para intentar evitar que el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid quede manchado por los insultos racistas. Para ello, han intentado frenar las campañas promovidas por aficionados rojiblancos en redes sociales.

Desde la Liga se han puesto en contacto con los usuarios de redes sociales que habían puesto mensajes de índole racista para informarles de que iban a denunciar sus publicaciones. Algo que ha pasado con uno de los instigadores de la campaña con la que buscaban esconder en un supuesto homenaje al ex portero argentino sus insultos a Vinicius.

Uno de los responsables de esa iniciativa ha publicado lo siguiente: «He recibido un mensaje de LaLigaCorp diciéndome que van a denunciar el tuit en el que pedía un homenaje a un jugador de mi equipo. En dicho tuit, dicen, alentaba a la discriminación de un jugador por motivos, básicamente, xenófobos. Me he visto obligado a borrarlo por el acoso. En un rato desactivaré mi cuenta unos días. No debemos tolerar que se ensucie el nombre de nuestro fútbol ni nuestro derbi».

La idea era cantar «Mono, Mono, Burgos, Burgos», escondiendo así los insultos a Vinicius en un cántico en recuerdo del que fuera portero del conjunto rojiblanco y segundo entrenador de Simeone durante años. Sin embargo, parece que no funcionará. Desde la Liga han considerado esta campaña como lo que realmente es, un acto racista contra el brasileño. Por tanto, no dudarán en denunciar este cántico si se da en el derbi.

Los aficionados del Atlético de Madrid han realizado ya varias propuestas para evitar ser reconocidos e insultar a sus anchas a Vinicius durante el partido. La primera fue la más llamativa, la de acudir con mascarilla al derbi para así poder insultar sin ser reconocido y sin que se pueda saber qué se le está diciendo al jugador del Real Madrid.

Vinicius en el foco de la afición del Atlético

No fueron pocos los aficionados rojiblancos que señalaron en redes sociales que acudirían con la boca tapada al estadio del Atlético, para poder así cantar e insultar a Vinicius Junior, al que en los últimos años ya se le ha llamado «mono» y «chimpancé» tanto dentro como fuera del Metropolitano. En esta ocasión, habrá mil ojos puestos en los aficionados del Atlético de Madrid, con el objetivo de evitar que se den unos insultos que ya vimos la temporada pasada en repetidas ocasiones.

La otra iniciativa es la de evitar ser grabados con los móviles. La campaña que han promovido pasa por tirar al suelo todo aquel teléfono o dispositivo que les apunte mientras cantan y que pueda ser sospechoso de estar grabándoles. Lo harán pegándole un manotazo al móvil que vean y evitar así que se les pueda reconocer al insultar a Vinicius antes y durante el partido que este domingo enfrentará a los dos grandes de la capital.