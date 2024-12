Tchouaméni ya es central

Aunque alguno pueda seguir pensado que Tchouaméni es mediocentro defensivo, la realidad es que el francés ya es central. O, por lo menos, lo va a ser en el Real Madrid. Lo va a ser por necesidad de efectivos y por necesidad para su supervivencia en el club blanco. El centro del campo es cosa de Camavinga, mientras que para Ancelotti el francés es un jugador fundamental por todo lo que aporta defensivamente y lo va a seguir utilizando en el centro de la defensa. Junto a Rüdiger, serán la pareja de zagueros de los madridistas hasta final de temporada.

Sí, es cierto que el regreso de Alaba está cerca, pero parece complicado que el austriaco pueda entrar de lleno en el once del Real Madrid. De hecho, su continuidad en el juego será una incógnita por los múltiples problemas que tiene en la rodilla. Por ello, se puede afirmar que Tchouaméni, definitivamente, es un defensa más.

Y, lo más importante, es que en el Real Madrid son muchas las voces que aseguran que podrá hacer una larga carrera en el club blanco si se adapta a esta nueva posición. Esa que no le gustaba y a la que no le quedará más remedio que ir cogiendo cariño con el paso de los partidos. El francés no ha tenido en la cúpula el respaldo que sí ha encontrado en Ancelotti y su cuerpo técnico en estos meses en los que ha estado muy cuestionado. De hecho, la última gran bronca que se recuerda en el Bernabéu por parte de la afición fue para el galo.

Las altas esferas del Real Madrid han dudado de Tchouaméni. Un jugador por el que los blancos pagaron la importante cantidad de 80 millones de euros y que tres temporadas después consideraban que su evolución había sido mínima. El francés ha estado en el disparadero, pero en el vestuario la realidad ha sido totalmente distinta. Ancelotti y su cuerpo técnico siempre ha respaldado al galo, asegurando que sus capacidades defensivas son notables, que sabe sacar la pelota desde atrás y que es vital en el juego aéreo.

La puerta que se le ha abierto en el centro de la defensa es una oportunidad que no debe desaprovechar. Si Tchouaméni es capaz de convertirse en un gran central, tendrá su futuro asegurado en el Real Madrid para los próximos años. Esto no quiere decir que no vuelva a jugar de manera puntual en la medular, pero acostumbrémonos a que ser central ya no es una situación de emergencia y sí algo más habitual.

¿Y Asencio?

Mientras, Asencio observa como lo ha hecho todo bien y, a pesar de eso, ha dejado de ser titular. No obstante, es importante en este Real Madrid y seguirá en dinámica de primer equipo. Ancelotti le mimará y dará oportunidades, aunque para él también se ha abierto una nueva posición, como es la de lateral derecho. El italiano le ha probado en esa zona del campo y se ha quedado satisfecho con lo que ha visto. Por lo tanto, también puede ser un buen recambio de Lucas Vázquez cuando sea necesario.