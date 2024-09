El sufrimiento de Varane hasta el final de su carrera: «Luchaba contra su cuerpo»

Hugo Lloris, antiguo compañero de Raphael Varane en la selección francesa y persona de su máxima confianza tras tantos años jugando juntos, reveló la realidad de su estado físico, especialmente en el tramo final de su carrera. Este miércoles, el mítico central del Real Madrid anunciaba su retirada del fútbol profesional a los 31 años y al enterarse de la noticia, el ex capitán de Francia explicó la lucha que enfrentó contra su cuerpo durante mucho tiempo.

Después de fichar por el Como, equipo italiano entrenado por Cesc Fábregas, Varane decidió colgar las botas y poner punto y final a su exitosa carrera futbolística. La prematuridad de su retirada pilló a mucha gente por sorpresa, pero quienes de verdad conocen al francés, como es el caso de Lloris, saben explicarse el porqué de su adiós al deporte.

«Había leído rumores en los últimos días, pero me enteré cuando desperté. Inmediatamente, le envié un mensaje. Estoy un poco triste por cómo terminó, pero muy orgulloso de toda su carrera», comenzó Lloris, antes de alabar sus principales virtudes, definiéndole como «el primer defensor ultramoderno» de la época actual que atraviesa el fútbol en la que ya se demanda técnica velocidad y por supuesto físico hasta a los jugadores de la demarcación de Varane.

«Es uno de los mejores defensores de las últimas generaciones y siempre pensé en él como el primer defensor ultramoderno, alto y muy rápido. Desde sus primeros partidos con los bleus sentí que tenía algo más y que iba a revolucionar su posición. Y luego está el hombre también. Raph tiene valores, principios, siempre ha estado orientado hacia los demás y hacia el colectivo. Fue un placer jugar con él», dijo el portero de Los Ángeles FC en la MLS en una entrevista concedida a L’Équipe.

Lloris vio algo en Varane al conocerle

«Incluso cuando apareció con nosotros, no había garantías de que a sus 30 años pudiera seguir siendo un jugador de primer nivel y el personal estaba preocupado. Pero logró lo increíble, eso sí, lo que no necesariamente se sospecharía desde fuera. Trabajó tan duro que pudo transformarse físicamente. Tan pronto como hizo un poco menos, lo sintió de inmediato. Es tan poderoso haber logrado una carrera así en estas condiciones», alabó Lloris sobre Varane.

Además, le tachó de determinante sobre el terreno de juego. Hay que recordar que con el ex del Real Madrid, Francia ganó el Mundial de 2018 en Rusia y llegó a dos grandes finales, la de la Eurocopa de 2016 que perdieron ante Portugal y la de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que fueron derrotados por Argentina.

«Cuando él estaba en el campo, no perdíamos. Tenía ese aspecto tranquilizador y, además de lo que mostró en el campo, estaba todo lo que vimos desde dentro. Lo vimos luchar contra su físico, seguir sus programas de musculación y prevención, que requerían mucho tiempo, energía y esfuerzo. Luchó constantemente contra su cuerpo. Llevó la máquina al máximo y es notable. Superó constantemente sus límites, y esa es también la verdad al más alto nivel», reconoció Lloris.

Más sobre la buena amistad que mantenían: «Tenemos bastantes similitudes. También era muy tranquilo, aunque a veces hablaba en voz alta, pero con las palabras adecuadas y sin dejar de centrarse en el colectivo. Llegó a nosotros en la primavera de 2013, al mismo tiempo que Paul (Pogba). Llegaron dos jóvenes y enseguida sentí que estarían allí por mucho tiempo. No es una anécdota particular, pero recuerdo que muy rápidamente puse a Raph en el grupo de tres o cuatro jugadores que discutieron las bonificaciones con el presidente, a pesar de que no tenía 20 años. Ya teníamos una idea de su personalidad. También tengo todo lo que vivimos, los partidos, pero también los post partidos, con nuestra copita de vino».

Su último gran éxito

Por último, Lloris quiso quedarse con el último título de Varane con el Manchester United, una primera etapa lejos del Real Madrid en la que nunca llegó a disfrutar como en el club blanco: «Me quedo en la imagen de Raph ganando la Copa FA con el Manchester United, en primavera, contra el City. En mi cabeza quedará eso, el final, que Raph ganó un último trofeo, en Wembley. Es una de esas personalidades que atraen las cosas bellas».