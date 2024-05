El sorprendente nombre que Álvaro Benito pone sobre la mesa para suplir a Kroos

Álvaro Benito, ex jugador y ahora comentarista deportivo, ha puesto un sorprendente nombre sobre la mesa para suplir a Toni Kroos en el Real Madrid. «Es de su perfil», dice el ex madridista sobre Thiago Alcántara, un centrocampista «pasador» que podría hacer el trabajo del alemán, aunque deja claro que ambos no son comparables y que Kroos es irremplazable porque no hay ningún jugador como él en la actualidad.

Cuestionado por la decisión del alemán, Álvaro Benito fue así de claro sobre sus sensaciones: «Bajonazo, es de los futbolistas con los que más disfruto en el campo, un futbolista único por estilo, un futbolista de otra época. Está desapareciendo este tipo de jugador especialista en el pase con el juego tan en la cabeza, el mapa entero del partido en la cabeza. Un bajonazo, te quedas triste, frío, de bajón».

😔💭 ¿Hay algún jugador como @ToniKroos en el fútbol actual? ⛔️ @AlvaroBenitoV: «NO» ⛔️ «Thiago Alcántara puede ser un cromo parecido, pero no los estoy comparando. Es un jugador que organiza a través del pase» pic.twitter.com/LsTXhq1dJa — El Larguero (@ellarguero) May 21, 2024

«¿Algún jugador como Kroos? No. No hay pasadores, he estado pensando todo el día. Fíjate, se me ocurrió un nombre, sin ser cromos parecidos y que leí el otro día que iba a abandonar el Liverpool: Thiago Alcántara. Ha tenido problemas con lesiones y tal, pero vamos que no los estoy comparando que luego la gente habla. Es el perfil de jugador que a través del pase organiza el juego, cada vez quedan menos. No hay», explica el ex jugador del Real Madrid en la Cadena Ser.

«Ni es un mediocentro puro al uso, es más un volante, pero que a través del pase sea capaz de organizar un equipo entero como el Real Madrid, que sea capaz de cambiar el devenir de los acontecimientos como hizo en Múnich él solo… Dadme el balón a mí que yo marco el ritmo de juego. Es que no hay, hay muchos centrocampistas pero no como Kroos», insiste Álvaro Benito ensalzando al jugador alemán tras anunciar su retirada cuando acabe la presente temporada.

Kroos señala a su heredero

El centrocampista anunció en la mañana del martes que pondrá punto y final a su etapa como futbolista en las próximas semanas y la noticia supuso un golpe para el vestuario y afición del conjunto blanco, que pierde a una de sus grandes leyendas. El alemán también dejó caer el jugador que podría heredar un dorsal que ya es historia del madridismo.

Uno de los jugadores que mas sintió la marcha de Kroos del Real Madrid fue un Fede Valverde que escribió una desgarradora carta que se ha hecho viral en las redes sociales. En la misiva, el uruguayo deja claro que cumplió su sueño de niño tras poder jugar todos estos años junto a su ídolo. A las palabras le adjuntó un vídeo del paso de ambos por el Real Madrid que emocionó a los madridistas.

Toni Kroos, siempre muy activo en redes sociales, quiso responder a Fede Valverde con otro mensaje que emocionó al madridismo y en el que dejó caer que el uruguayo heredará el dorsal número 8 que dejará libre el alemán a partir del próximo domingo 2 de junio, una vez disputada la final en la que el Real Madrid puede levantar al cielo de Londres la Decimoquinta Copa de Europa para la entidad.