Simeone: «A Ancelotti lo admiro muchísimo y me gustaría aprender de él»

Diego Pablo Simeone atendió a la prensa antes del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Tras el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del derbi, el técnico rojiblanco alabó la figura de Carlo Ancelotti y evitó entrar en las polémicas acerca de Vinicius. Prefirió destacar la calidad conjunta de los madridistas en lugar de referirse al brasileño, afirmando que cuentan con «un montón de herramientas» para superarles y que tratarán de «contrarrestarlas».

Bernabéu

«Siempre en la previa aparecen distintas opiniones imaginables de lo que puede suceder. La única realidad está en el partido, como entren ellos, nosotros y lo que suceda. Veremos lo que se ve».

Clave

«Al equipo lo veo mejor, con muchas oportunidades ofensivas y trabajando en grupo muy bien. Están comprometidos, entusiasmados, con ilusión y el partido es importante. La eliminatoria es contra un equipo muy fuerte, con un entrenador al que admiro muchísimo».

Quién se juega más

«Nos jugamos los dos lo mismo. Es una eliminatoria y en función del resultado se verá».

Vinicius

«Nosotros pensamos en el Real Madrid en equipo. Entendemos que tiene un montón de herramientas para competir y haremos todo lo posible para contrarrestar su juego con nuestras armas. Buscaremos la forma de hacerle daño».

Clave en el Madrid

«Destacar a uno sólo se queda corto. Tiene jugadores muy importantes. Cuando decide competir lo hacen muy bien y nosotros pondremos toda nuestras ganas».

Preocupaciones

«Me preocupa que podamos hacer un partido que vamos a preparar. El fútbol son 90 minutos y pueden pasar muchas cosas».

Penaltis

«Creo que la pregunta se utiliza en post de lo que suceda. Es una situación del juego y creo que no deberíamos ir a descuento y sí directos a penaltis. La personalidad influye muchísimo en esa acción concreta de los penaltis».

Relación con Ancelotti

«Los títulos de extraordinarios son excesivos. Lo único que puedo hablar de la relación con Carlo es que es de entrenadores, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, pero me gustaría por lo que es muy inteligente y capaz y por lo que pueda aprender sobre todo. Tengo una buena relación. Me parece muy buena persona».

Daño al Madrid

«Si se lo cuento, se van a enterar ellos».