Sergio Ramos recomienda a Kane que se marche al Real Madrid

Tras la salida de Karim Benzema, el Real Madrid busca delantero en el mercado y Harry Kane es el favorito por la entidad blanca. El delantero inglés quiere salir del Tottenham y es uno de los candidatos a vestir de blanco. El ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, no ha dudado en recomendarle al capitán inglés que no rechace la oferta.

Harry Kane tiene 29 años, su valor de mercado ronda los 90 millones y esta temporada ha anotado 32 goles entre todas las competiciones. 30 de ellos fueron en la Premier League, no demasiado lejos de Haaland. Un delantero con mucho gol, pero que también hace jugar a sus compañeros, y eso le convierte en el atacante más parecido a Benzema.

«Mi consejo para cualquier jugador es que no rechace la oportunidad de jugar en el Real Madrid, es un club especial que sabe cómo ganar», afirmó Sergio Ramos en unas declaraciones que publica ‘The Mirror’.

«Harry Kane tiene una presencia física increíble: no puedes marcar tantos goles como él en la Premier League y destacar en la vertiente física de ese campeonato. Pero también destaca en la versión más técnica del juego, y no creo que reciba suficiente crédito por eso. Es un gran jugador de fútbol además de un gran goleador», declaró el ex capitán del Real Madrid.

«Lo que debes hacer es traer un delantero de calidad que pueda entrar y marcar goles. No todo el mundo puede jugar en el Real Madrid, ya que hay mucha presión y expectativas, por lo que debe ser el jugador adecuado», culminó Sergio Ramos.