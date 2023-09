El secreto de Dani Carvajal está en su dieta

Dani Carvajal está en un momento de forma privilegiado. Posiblemente, el mejor que se le recuerda como jugador del Real Madrid y de la selección española. A sus 31 años está rindiendo de una manera excepcional. El último ejemplo se vio en el duelo que enfrentó a España y Chipre en Granada. Ante la ausencia de trabajo defensivo, decidió irse al ataque, dejando dos asistencias y demostrando que está viviendo una segunda juventud.

Carvajal está brillando, se siente bien y lo demuestra. Ha perdido el miedo a las lesiones y está rindiendo como hacía tiempo que no lo hacía. Todo va sobre ruedas y, en parte, es gracias a la dieta que comenzó a llevar a cabo el lateral en 2021.

«Eliminé el gluten de mi dieta completamente porque me produce inflamación en los músculos y desde que he dejado de tomarlo ha cambiado todo. He tenido menos lesiones. Esta temporada pasada solo he tenido diez días en el sóleo que fue cuando vinimos del mundial y fue cuando se juntó un poco todo», explicó el jugador del Real Madrid a Jorge Valdano en el programa ‘Universo Valdano’ de Movistar.

Estos cambios comenzaron al principio de la temporada 2021. Las lesiones y la frustración de no poder rendir sobre el césped estaban frenando a Carvajal. Por ello, decidió dar un paso al frente y cambiar hábitos de su vida. Una decisión que le ha ayudado a dejar las lesiones a un lado y a poder rendir al máximo nivel.

«Carvajal siempre ha cumplido, pero es verdad que ahora está al nivel del mejor Carvajal. Es el mejor lateral que hay en el mercado en este momento», aseguraba Carlo Ancelotti en rueda de prensa después de firmar una sufrida victoria ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Los halagos al lateral derecho del Real Madrid son más que merecidos, puesto que ha empezado la temporada a un nivel espectacular.