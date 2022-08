Secretario, en la UCI tras sufrir un derrame cerebral

Carlos Alberto de Oliveira Secretario se encuentra en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un derrame cerebral. Así lo ha confirmado Sergio Conceiçao, entrenador del Oporto y ex compañero del lateral derecho en la década de los noventa, aunque no ha mencionado su nombre. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado del ex jugador del Real Madrid.

“Hay un miembro de nuestra estructura técnica que está pasando por un momento complicado. Y también recibí la noticia de que un antiguo compañero mío está enfermo en el hospital. No soy sólo yo. Es todo el cuerpo técnico el que no lleva una sonrisa”, declaró el técnico del Oporto en unas declaraciones recogidas para O Jogo, medio portugués.

Secretario, nacido el 12 de mayo de 1970, desempeñó su labor como lateral derecho en los años noventa, donde jugó la mayor parte de su carrera en el Oporto, entre 1993 y 1996 para después fichar por el Real Madrid. Jugó en el conjunto blanco tan solo una temporada y, después regresó al Oporto un año más tarde, hasta 2004. El lateral fue internacional con Portugal en 35 ocasiones.

Tras una buena Eurocopa, el jugador portugués fichó por el Real Madrid en la temporada 1996-1997 entrenado por Fabio Capello, pero no pudo tener la continuidad que deseaba y tuvo que volver a su país. En el conjunto blanco disputó apenas 13 partidos.