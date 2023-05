Rubiales confirma el fuera de juego semiautomático para la final de la Copa del Rey

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya se encuentra en Sevilla para la final de la Copa del Rey que se disputa este sábado en el estadio de La Cartuja entre Real Madrid y Osasuna. El presidente de la RFEF ha confirmado que habrá fuera de juego semiautomático en la final y pide a la Liga que lo instaure en su competición.

«En la final vamos a poder disfrutar de algo que ojalá también la Liga, ya le hemos preguntado, nos pida que se implemente, porque ha habido alguna controversia con las líneas. Desde la Federación hemos pedido a la Liga si quiere el semiautomático para implementarlo para la temporada que viene y en los próximos días nos tiene que decir algo, porque si no, no lo podemos hacer. Se ve más sencillo cuando es un fuera de juego, no a nivel arbitral, sobre todo a nivel espectador», afirmaba Luis Rubiales en Sevilla.

Rubiales también afirmó que no piensa que se llegue a la huelga tras el comunicado del pasado miércoles del colectivo arbitral y se pronunció sobre el tema Sergio Ramos y la selección: «Sergio es un jugador espectacular, de los mejores de la historia, ha sido algo fantástico poder disfrutar de él, pero creo que meses después seguir con estos temas no ayudan a nada, ya está todo más que explicado por el seleccionador en su momento».