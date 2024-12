Rodrygo se vuelve a lesionar y no viaja a Girona

Rodrygo Goes no viaja a Gerona con el resto de sus compañeros al sufrir molestias musculares en la pierna izquierda. El brasileño ha sido baja de última hora para el encuentro que medirá a los blancos con el conjunto gerundense en Montilivi y, en estos momentos, es duda para el duelo que enfrentará a los blancos con la Atalanta el próximo martes en la sexta jornada de la fase liga de la Champions. También se han quedado fuera de la convocatoria los canteranos Gonzalo y Chema, que acabaron tocados el partido que enfrentó a Murcia y Castilla. Ancelotti ha reforzado el equipo con la llamada de Yáñez.

Rodrygo en estos momentos es duda razonable para el encuentro contra la Atalanta, donde el Real Madrid está obligado a ganar para no complicarse más si cabe su vida en la Champions. No obstante, hasta que no se someta a pruebas médicas en las próximas horas, no se conocerá con exactitud el tiempo que tendrá que estar de baja el brasileño.

Hay que recordar que Rodrygo se lesionó en la misma pierna en el duelo que midió a Real Madrid y Osasuna el pasado 10 de noviembre. En ese momento, los tiempos marcados para su regreso estaban fijados en la final de la Copa Intercontinental, pero tras machacarse logró recortar los plazos y volvió a jugar contra el Getafe el pasado fin de semana donde fue titular desde el principio, aunque Ancelotti corrió un riesgo con el jugador. También fue titular contra el Athletic el pasado miércoles.

Por otro lado, Gonzalo y Chema tampoco están en la convocatoria al sufrir molestias físicas en la derrota que sufrió el Castilla contra el Murcia. En su lugar, Ancelotti ha decidido citar a Yáñez para reforzar el ataque del primer equipo.

Así queda la convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy y Asencio.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Mbappé, Endrick, Brahim y Yáñez.