Rodrygo desvela el motivo por el que eligió al Real Madrid antes que al Barcelona

El Real Madrid disputa la semifinal del Mundial de Clubes este miércoles frente al Al-Ahly en Marruecos y Rodrygo apunta a titular como delantero centro tras la lesión de Karim Benzema. El brasileño sueña con ganar este torneo, y además, antes de disputarlo, ha desvelado el motivo por el que eligió al Real Madrid en vez de al Barcelona.

Rodrygo Goes está disfrutando de sus minutos en el Real Madrid y de su importancia en el equipo. A finales del mes de enero ayudó al equipo con un sensacional golazo que fue clave para eliminar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey y ahora tiene el papel de suplir a Benzema como 9 del equipo en la semifinal del Mundial de Clubes, que se disputa en Marruecos.

«El título Mundial significaría mucho para mi. Como he dicho, es una de las competiciones donde siempre he soñado jugar. Siendo brasileño y sabiendo la magnitud de esta competición. Significaría mucho para mi, para mi familia y para todo el que me conoce, que sabe de la ilusión que me hace jugar esta competición. No puedo esperar a que arranque la semifinal y la final. Realmente quiero ganar este título. Soy brasileño y para nosotros es un título muy importante, uno de los más grandes», afirmaba Rodrygo antes de disputar este torneo.

En una entrevista para los medios oficiales de la FIFA, antes de disputar el Mundial de Clubes, Rodrygo también desveló el motivo por el que eligió al Real Madrid y no al Barcelona: «No creo que se pueda explicar. Creo que te identificas con un club. A veces simplemente encajas, y ese es mi caso con el Real Madrid. Aunque el Barcelona fuera mejor en el momento, siempre me gustó más el Real Madrid. Siempre soñé estar aquí y jugar aquí, no hay manera de explicarlo. Lo sientes en tu corazón. Amo al Real Madrid».

«Bueno, me acuerdo de Santos. No tengo un buen recuerdo porque terminó perdiendo aquella final. Pero la Copa Mundial de Clubes sigue siendo la competición más grande para nosotros en Brasil. La más importante, como es la Champions League en Europa. Los recuerdos no son los mejores. Recuerdo bromear con Hazard de eso, porque cuando Corinthians le ganó al Chelsea, él jugaba para el equipo londinense», culminaba el brasileño del Real Madrid.