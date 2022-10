Rodrygo y Benzema no se entrenan antes del Girona

Rodrygo Goes fue la principal ausencia en el entrenamiento que el Real Madrid llevó a cabo en Valdebebas antes de medirse al Girona en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño ha pasado una mala noche, en la que ha sufrido vómitos. A pesar de estar indispuesto, estuvo en Valdebebas tratándose con los médicos para hidratarse. Su presencia contra los catalanes dependerá de su mejoría. El que tampoco se ejercitó fue Benzema, que todavía no está recuperado de la fatiga muscular que sufre, por lo que no será de la partida.

En el apartado de buenas noticias, el que sí se ejercitó con absoluta normalidad en los 15 minutos abiertos a la prensa fue Fede Valverde. El resto del equipo también ha estado disponible. En la sesión del viernes ya se ejercitaron con normalidad Luka Modric, Mariano Díaz y Dani Ceballos. Los tres deberían estar en la convocatoria para un partido donde los blancos tratarán de seguir en lo más alto de la clasificación. Además, Gonzalo, jugador del Juvenil A, se entrenó con el primer equipo.

Tras perder el primer partido de la temporada ante el Leipzig el pasado martes en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, el Real Madrid tratará de reencontrarse con la victoria en su casa. Los catalanes buscarán la sorpresa en el Santiago Bernabéu para salir del descenso.