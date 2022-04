Rincón, el Coloso que no triunfó en el Madrid y que pasó por la cárcel acusado de narcotráfico

Ha muerto Freddy Eusebio Rincón y hoy el fútbol es menos fútbol, al menos en Colombia. El ex futbolista y entrenador ha fallecido a los 55 años después de sufrir un grave accidente de tráfico en la ciudad de Cali que le ha mantenido durante las horas con un pronóstico crítico. Así que el deporte rey llora a uno de los futbolistas más importantes de la historia de Sudamérica que militó una temporada en el Real Madrid.

Freddy Eusebio Rincón forma parte de esa larga lista de jugadores que no lograron triunfar en el Real Madrid pero sí se ganaron el respeto del mundo del fútbol. El centrocampista ofensivo enamoró a Valdano, que en el verano de 1995 pidió su fichaje a Ramón Mendoza que desembolsó cuatro millones para hacerse con los servicios del que sería el primer futbolista colombiano del Real Madrid.

El entrenador argentino en un principio sí contó con él pero la llegada de Arsenio Iglesias le hizo quedar a un segundo plano. En total disputó 21 partidos con la camiseta blanca y no anotó ningún gol. “El Madrid es muy difícil. El vestuario del Real Madrid es algo que… Yo no creo que exista un equipo en el mundo… Son dificultades, son egos, orgullos, celos… O sea, una serie de cosas que son nocivas para llevar un equipo adelante», afirmó el pasado año 2018 en una entrevista concedida al diario AS.

Después se marcharía al Palmeiras y Corinthians, donde hizo historia siendo el capitán que levantó el primer Mundial de Clubes para el equipo brasileño en el año 2000. También pasó por el Santos y Cruzeiro antes de retirarse en el Timao después de una carrera de vino y rosas en la que disputó 675 partidos y anotó 169 goles. Por lo que respecta a los títulos, colgó las botas con tres Brasileirao, dos Paulista y otras dos Ligas de Colombia con el América de Cali.

Después de colgar las botas pasó a los banquillos para ser asistente de Luxemburgo en el Atlético Mineiro y de Jorge Luis Pinto en Millonarios. En Brasil fue entrenador de equipos de menos nivel.

Historia de su selección

La carrera de Freddy Rincón no se puede entender sin su influencia en una de las mejores selecciones colombiana de la historia. El talentoso mediapunta formó parte de la espléndida camada compuesta por futbolistas como René Higuita, Carlos Valderrama, el Tren Valencia o Faustino Asprilla.

La leyenda fallecida fue una de las estrellas de aquel grupo de jugadores que hizo historia participando en tres Mundiales de forma consecutiva (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998). Es más, Freddy Rincón será recordado para siempre por ser el autor del histórico gol contra Alemania que dio a Colombia el pase a los octavos de final en el Mundial de Italia. También disputó tres Copas América con dos terceros puesto y un cuarto.

Blanqueo de capitales y narcotráfico

Los problemas judiciales comenzaron para Freddy Rincón comenzaron en el pasado año 2006, en un escándalo que estalló tras la detención del capo del narcotráfico brasileño Pablo Rayo Montaño. Por ello, el colombiano, cuando fue requerido por las autoridades panameñas y negó cualquier vínculo de negocios con el capo de la droga. Según la fiscalía de Panamá, Rincón figuraba como testaferro de la organización del narcotraficante en una empresa de pesca y un hotel.

En las investigaciones se mencionaba al ex futbolista como supuesto propietario en Panamá, junto a Rayo Montaño, de la empresa Nautipesca, que este último presuntamente utilizaba como tapadera para introducir droga en Estados Unidos.

Esto obligó a la Interpol a emitir una orden de búsqueda y captura contra Rincón que fue arrestado un año después en Sao Paulo para pasar un total de 123 días en la cárcel. Tras el escándalo que supuso su detención y después de un largo proceso judicial, Freddy Rincón fue absuelto por un juzgado de Panamá de los delitos de narcotráfico y blanqueo.

Accidente de tráfico en 2013

El grave accidente de tráfico que le ha costado la vida a Freddy Rincón no es el primero. En el pasado 2013, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una herida en la cabeza y varias fracturas después de perder el control de su coche debido a la lluvia y al exceso de velocidad.

“Lo que hemos concluido es que gracias a Dios y a su fuerza muscular sobrevivió y está bien, porque el impacto fue muy grande, pero los músculos que él tiene son bastante fuertes y además su cráneo es duro, con huesos grandes que lo favorecieron en el momento del impacto”, afirmaron en su día desde el hospital en el que se le atendió.