La entrevista más prepotente y maleducada de Guardiola sigue dando mucho que hablar. El entrenador del Manchester City estuvo más seco que nunca con Ricardo Sierra, periodista de Movistar+ que ahora se ha pronunciado al respecto contando cómo vivió el incómodo momento en primera persona.

«Me di cuenta a la segunda pregunta. A la primera dije bueno, para empezar y tal, pero a la segunda ya pensé ‘uy, la que se me viene encima’. Entonces, haces un ejercicio para intentar buscar preguntas porque sabes que va a ser así toda la entrevista. Por no dejarla en 30 o 40 segundos intentas pensar todas las preguntas que dentro de lo que fue el partido tengan relevancia sobre lo que pasó en el partido», explica en el canal de Twitch de su compañero de profesión Rodrigo Fáez.

Se lo toma con filosofía

El reportero cuenta cómo intentó salir del paso: «Lo pasé mal a la hora de pensar en que iban a ser así todas las respuestas, me dije ‘tengo que espabilarme para ver si en algún momento le toco la fibra sensible y se puede extender un poco más’. Pero ya vi al final que iba a ser complicado, era obvio. Hubo una que me hizo gracia, la que le hice sobre si lo que pasara esta semana podía condicionar la vuelta. La respuesta ‘pues no lo sé’ es evidente y obvia».

Y por último explica por qué, según su opinión, Guardiola estuvo tan arisco tras la victoria del City: «Creo que no me faltó al respeto en ningún momento, pero es verdad que demostraba que no le apetecía estar donde estaba. Pero repito, desde el respeto y la educación. Fue parco en palabras y todos sabemos que Pep Guardiola tiene un discurso mucho más elaborado cuando quiere, pero son cosas que pasan, lo dejaría simplemente en anecdótico».