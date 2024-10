La revelación de Toni Kroos sobre Cristiano Ronaldo: «Tenía una adicción positiva…»

Ya fuera de la escena y con una vida relativamente normal, Toni Kroos ya no acapara titulares como en los últimos años de su carrera y ahora disfruta de su familia y de su pequeño proyecto deportivo, una academia juvenil, todo en Madrid. El ex centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, en una conversación deportiva con su compatriota tenista Alexander Zverev, habló de algunos aspectos del club blanco y de uno de los que fue su compañero, Cristiano Ronaldo.

«Siempre lo ha hecho muy inteligentemente. Siempre tuvimos que sustituir mucha calidad, pero entonces ya estaba listo un nuevo jugador joven. Una rueda engranó con la otra. No sólo cuentan las piernas, sino también lo que hay entre las orejas», aseguraba el mediocentro sobre la rueda que tan bien ha funcionado en el Real Madrid en los últimos años, cómo el éxito trajo más éxito, cómo la calidad de veteranos en su ocaso fue pasando a la calidad de jóvenes proyectos.

Otro aspecto que destacó Toni Kroos fue todo lo que rodeaba a Cristiano Ronaldo, al que su ambición deportiva, su constante idea de crecimiento, le reportó siempre un plus deportivo: «Cristiano estaba cuando llegaba al entrenamiento y seguía cuando me iba. Todos queremos ganar títulos y marcar goles, pero para él era una adicción positiva el marcar goles. Me atrevo a decir que eso es lo que él también quiere en Arabia Saudí».

Kroos desveló también que se pasa habitualmente por Valdebebas para ver a sus ya excompañeros, ahora desde el otro lado, pero no se contempla la posibilidad de incorporarse al staff de Carlo Ancelotti, de momento… «No sé si les parece genial si aparezco de vez en cuando y digo que quiero unirme. Actualmente también existe el riesgo de que Carlo me diga: ‘Ahora quédate aquí’», cuenta el alemán, que no se ve ahora mismo con ese rol: «Ahora mismo no me apetece formar adultos. Voy a abrir una academia juvenil en Madrid, así que tendrán que creer en ella si les sigo el juego».

Durante su charla deportiva, en relación a los deportes de equipo e individuales, con el foco en el fútbol y el tenis, Kroos cuenta algunos de los aspectos negativos del deporte rey: «En agosto me fui de vacaciones por primera vez en mi vida. Y ahora, cuando llevo a los niños a la escuela, después conduzco a casa y no al entrenamiento», relata, a la vez que confiesa que los títulos individuales en el fútbol son completamente innecesarios: «Cuando le preguntaron por algo que no le gusta del fútbol, lo tuvo claro: ‘Los premios individuales en el fútbol me parecen completamente innecesarios. Sin el equipo, el individuo no sería nada’».

«Jugué al bádminton antes que al fútbol. Mi mamá fue campeona de la RDA. Así que rápidamente encontré alegría en el tenis. Dicen que yo era un zurdo malo», confiesa Kroos sobre sus inicios deportivos ligados al tenis, y se adentra en la comparativa entre el tenis y el fútbol y sus diferencias a la hora de conciliar: «Si fuera tenista, no habría parado todavía. Tú estás sentado aquí con tu hermano, grabando un podcast. No es posible en deportes de equipo. Tú decides si llevar a tu esposa e hijos a los torneos. Tú decides quién es tu equipo, quién se sienta en el palco y quién duerme en tu cama la noche anterior al partido. Eso no ocurre en los deportes de equipo».