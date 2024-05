El regalo de Kroos a Florentino Pérez: «Para mi querido presi…»

Tras vivir un momento único en el estadio Santiago Bernabéu con el homenaje de despedida a Toni Kroos, el alemán y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, posaron sobre el césped con los 22 títulos que ha conquistado en sus 10 años en el club. El centrocampista germano regaló una camiseta al máximo mandatario blanco con esta dedicatoria: «Para mi querido presi, gracias por todo».

Las emociones en el Bernabéu en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Betis fueron muchas. Kroos jugó su último encuentro como futbolista del equipo blanco en Chamartín y la que ha sido su afición durante una década le quiso regalar una de las mejores despedidas que se recuerdan en la historia de la entidad madridista.

«El Bernabéu le ha dado a Kroos la despedida que se merece. Ha sido una gran noche, muy emotiva para él y para todos, y ahora tenemos una semana más para disfrutar de él. Ha sido uno de los más grandes, un gran centrocampista, de mucha calidad, con poco ego, muy humilde, que siempre ha jugado para el equipo y muy altruista. Hemos tenido la suerte de disfrutarle durante 10 años», aseguraba Ancelotti en rueda de prensa tras el encuentro.

«Hacerlo mejor de lo que lo ha hecho Kroos es muy complicado. Ha tomado una decisión muy fuerte porque nadie lo podía imaginar. Ha mostrado mucho carácter y despedirse así es de ser un grande, un gran personaje del fútbol. El fútbol ha disfrutado de un gran jugador», añadió.

Y es que, el Santiago Bernabéu se puso de pie para rendir homenaje a Toni Kroos en su último partido como jugador del Real Madrid en el coliseo blanco. Corría el minuto 86 cuando Carlo Ancelotti decidió retirar del campo al alemán. Era la última vez que iba a pisar ese césped de Chamartín como futbolista madridista. El templo blanco se rindió a su leyenda y todos sus compañeros se acercaron a darle el último abrazo entregándole el brazalete de capitán a su compañero de fatigas y títulos Luka Modric. El legendario ‘8’ del Real Madrid terminó llorando mientras se abrazaba a sus hijos en el banquillo.

Tras el partido, nadie se movió de sus asientos para continuar un homenaje que estaba quedando sin duda a la altura de una leyenda como el alemán, que no podía evitar emocionarse mientras veía como casi 80.000 personas coreaban su nombre mientras no paraban de aplaudir. Sus compañeros también se unieron a ese homenaje tan especial e incluso le mantearon.

«¡Te quiero, Toni Kroos!», cantaba todo el Santiago Bernabéu a unísono mientras el futbolista alemán daba la vuelta a todo el estadio junto a sus hijos, agradeciendo todo el apoyo recibido del madridismo tocándose el escudo. Por detrás, toda la plantilla del Real Madrid seguía los pasos de un jugador alemán más que emocionado que estaba recibiendo un homenaje legendario.

Una vez terminó de dar la vuelta a todo el estadio, Toni Kroos recibió un último pasillo de honor por parte de toda la plantilla del Real Madrid camino al vestuario. El Santiago Bernabéu volvió a corear su nombre mientras el alemán iba abrazando uno a uno a sus compañeros, a su mujer y a sus hijos.

Pese a que Toni no quería un homenaje así de sentido, no pudo evitar emocionarse ante un estadio al que ha encandilado durante la última década y unos compañeros de los que se lleva el respeto eterno. Después, ya en la intimidad, se fotografió con todos sus trofeos tanto con su familia como con Florentino Pérez. Un recuerdo que no olvidará jamás.