La reflexión viral de Tchouaméni: «Celebran nuestras derrotas como si no volviésemos a ganar, pero…»

Uno de los nombres propios de la final de Copa del Rey en clave Real Madrid fue sin duda Aurelien Tchouaméni. El francés, muy discutido por momentos esta temporada, fue el gran sostén de un Real Madrid ante el Barcelona que fue de menos a más con el paso de los minutos, como el propio centrocampista. El galo comenzó con el contratiempo de una amarilla que tuvo tienes anaranjados pero de la que supo reponerse para aguantar, estuvo firme, duro y fue clave para llenar de esperanzas al equipo blanco durante minutos con el testarazo que puso el 1-2.

Pero el partido de Tchouaméni, pese a ser notable, quedó opacado por el resultado final, ese gol sobre la bocina de su compatriota Jules Koundé que puso la balanza del lado del Barcelona. Es la segunda final este año que gana el cuadro culé a los madridistas, tras la Supercopa de España y esta final copera. Dos duros golpes para el Real Madrid, sí, pero con la lección bien aprendida por parte de los blancos, como demostró el jugador francés.

«Celebran nuestras derrotas como si no fuéramos a ganar otra vez», publicaba este domingo Aurelien Tchouaméni en sus redes sociales, en X, donde desde un plano más tranquilo y relajado, hacia una reflexión que rápidamente se viralizaba, con un mensaje final que motivó al madridismo pese al golpe copero: «Volveremos».

They celebrate our losses like we ain’t gon win again.

We will be back🤝🏾 pic.twitter.com/xqN2Z5uSZk

— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) April 27, 2025