Real Madrid-Villarreal: tras la fiesta toca la Liga

En Valdebebas se ha instalado el estado de felicidad. Normal. Lo que pasó el miércoles en el Metropolitano es una de esas cosas que se recuerdan con el paso del tiempo. Pero ahora, los blancos deben, están obligados, a centrarse en la Liga. No les queda otra. Sí, no han tenido tiempo para descansar, el desgaste emocional es notable, pero deben dar un paso al frente para sumar tres puntos capitales en la lucha por el campeonato doméstico ante un rival como el Villarreal (18:30 horas), de esos que siempre ponen las cosas complicadas.

El Real Madrid llega a este encuentro siendo plenamente conscientes de que no será sencillo. Ni mucho menos. Ancelotti ya lo advirtió en rueda de prensa. «Estamos todavía en proceso de recuperación. Ha pasado muy poco tiempo desde el último partido y no todos se han recuperado. Vamos a estar mejor mañana. Es un aspecto que debemos tener en cuenta para preparar este partido contra un rival que siempre es complicado. Tenemos que jugar un partido inteligente para intentar ganarlo», aseguró el italiano ante lo

«Hay que hacer un esfuerzo suplementario. No podemos tener la frescura habitual porque no tenemos el tiempo necesario, pero hay que meter calidad, buena actitud e inteligencia. No hay sólo una manera de ganar. Hay que jugar un partido inteligente», añadió el italiano.

Por ello, Ancelotti, aunque hará rotaciones, tiene claro que apostará por el mejor once posibles. La principal duda está en saber a quién del ataque dará descanso Brahim, siendo Vinicius el que más opciones de empezar el duelo en el banquillo. El brasileño, muy cansado, no entrenó en la previa del duelo, aunque sí viajará junto a sus compañeros.

En el centro del campo, Ancelotti apostará por físico, por lo que Camavinga y Tchouaméni apuntan a titulares. De esta manera, Valverde se podría tomar un respiro para seguir descargando de minutos las piernas. Y en defensa, con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, Asencio y Rüdiger apuntan a ser los centrales.

Un Villarreal tocado

El Villarreal llega a este encuentro tras sufrir una dolorosa derrota en Mendizorroza (1-0) frente al Alavés, que acabó el partido con nueve jugadores. Este resultado vio cortada su racha de seis partidos sin perder, que les había hecho soñar con disputar al Athletic la cuarta plaza en una tabla liguera que quizá al final de curso dé más cupos europeos.

Para ello, deberán agarrarse al factor campo, delante de su afición, donde esta temporada han ganado únicamente cinco de sus 12 partidos disputados en Liga como local. Sin embargo, tienen a su favor que en las últimas temporadas han estado a la altura del desafío que supone medirse al equipo blanco, logrando puntuar en cada uno de los últimos siete duelos ligueros entre ambos en La Cerámica.

El Villarreal quiere estar la próxima temporada en la Champions, por lo que no debe confiarse, pues el Betis comienza a apretar y Marcelino García Toral afronta este partido con bajas importantes. El delantero Gerard Moreno sigue sin recuperarse y se ausentará una jornada más, tras sus malas sensaciones en entrenamientos. A él se suman los también lesionados Ilias Akhomach y Kiko Femenía. Aun así, el conjunto castellonense tratará de plantar cara a un Real Madrid feliz.

Villarreal – Real Madrid: posible alineación