Convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal: Vinicius viaja a La Cerámica

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Villarreal tiene pocas novedades respecto. Ancelotti no podrá contar para este encuentro con los lesionados Mendy, Ceballos, Carvajal y Militao. El que sí está en la lista es Vinicius, que no entrenó en la previa al estar más cansado de lo habitual.

«Le hemos dado un día más de descanso porque sigue muy cansado. Mañana estará disponible y a tope para ayudarnos. No tiene ningún tipo de problema, solo es cansancio», aseguró Ancelotti en la previa del encuentro contra el Villarreal.

Por otro lado, Ancelotti ha citado a varios canteranos como son Diego Aguado y Valdepeñas. También está en la lista Fran González, que hará las labores de tercer guardameta.

El Real Madrid busca centrarse en la Liga tras lograr una complicada clasificación para los cuartos de final de la Champions. Los blancos tienen que ganar para meter presión en una jornada clave, ya que los otros dos equipos que pelean por el título, Barcelona y Atlético de Madrid, se enfrentan entre ellos el domingo en el Metropolitano. Los madridistas visitan un estadio donde no ganan desde 2017, sumando seis empates y una derrota.

Indignados con Tebas

En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que ha tomado la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano.

En el Real Madrid no entienden por qué la Liga ha decidido poner este horario a los blancos. Y es que, los hombres de Ancelotti no tendrán ni las 72 horas de descanso que siempre pide el entrenador italiano como mínimo para poder recuperar las piernas de sus jugadores. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde el club blanco.

Convocatoria del Real Madrid