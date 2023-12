Llegó el día en el que el Real Madrid se despide del estadio Santiago Bernabéu hasta el año que viene con el Villarreal como testigo. En concreto, hasta el 3 de enero, cuando regresará a su casa para enfrentarse con el Mallorca. Los hombres de Ancelotti dicen adiós a un 2023 con luces y sombras ante su afición y lo deben hacer con una victoria para seguir metiendo presión a un Girona sorprendente que ha llegado a la jornada 17 aventajando en dos puntos a los blancos. Además, podrían sacar más ventaja al Atlético, que perdió ante el Athletic.

El Real Madrid afronta el penúltimo partido de 2023, ya que el jueves se medirán al Alavés en Vitoria, con la buena noticia de tener recuperado a Tchouaméni. El francés no será titular, pero ya está recuperado de la dolencia que sufrió ante el Barcelona en el último Clásico. Hay que recordar que el francés sufrió una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Una dolencia que le ha tenido muchas semanas en la enfermería, pero de la que ya se ha recuperado.

En el plano de ausencias, Ancelotti sigue teniendo seis bajas. El italiano no podrá contar con Courtois y Militao, lesionados de larga duración, Carvajal y Arda Güler, que podrían estar ante el Alavés el próximo jueves, ni con Camavinga y Vinicius, que se espera que regresen tras las navidades, por lo que podría estar contra el Atlético en las semifinales de la Supercopa de España.

La gran decisión

Sin duda, la gran decisión que deberá tomar Ancelotti es quién será el portero del Real Madrid. Lunin o Kepa. Kepa o Lunin. El italiano asegura que ya tiene toma la decisión, pero su decisión será muy importante. Ante el Betis jugó el ucraniano, frente al Unión Berlín el vasco y ahora hay que ver quién es el seleccionado.

En la rueda de prensa previa al duelo, Ancelotti no quiso desvelar nada: «Lo tengo decidido, pero no he hablado con los dos. Quiero que primero lo sepan ellos por mi boca antes que leerlo en la prensa. Lo bueno es que me hacen dudar por la simple razón de que están bien los dos».

A aguar la fiesta

El Villarreal acude al Bernabéu bajo mínimos, ya que el equipo de Marcelino García Toral sigue acumulando bajas y problemas para armar un once. A las ausencias ya conocidas de Denis Suárez, Santi Comesaña y Yeremy Pino, se suman esta semana la de Juan Foyth y las dudas de Matteo Gabbia, Aïssa Mandi y Francis Coquelin, en el caso de los dos últimos con pocas opciones de entrar en la lista de convocados.

Pese a estas ausencias, el Villarreal llega más reforzado tras la victoria en la Europa League ante el Rennes, en un accidentado partido en el que se mostró un mejor nivel. Además, supuso otra victoria a domicilio, ya que el equipo rinde mejor fuera de casa que en su propio estadio y desde la llegada de Marcelino no ha perdido como visitante y espera competir ante uno de los rivales más difíciles que se puede encontrar en la actualidad.

Pese a estos datos positivos, su último partido en la Liga fue una contundente derrota en casa frente a la Real Sociedad, que ha motivado que los castellonenses sigan sin reaccionar en la competición, lo que hace que cada punto sea importante para poder alejarse de la zona baja de la clasificación.

Real Madrid – Villarreal: posibles onces

Real Madrid: Lunin o Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Fede Valverde, Brahim, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

Villarreal: Jorgensen, Altimira, Albiol, Jorge Cuenca, Alfonso Pedraza, Parejo, Capoue, Álex Baena, Ilias Akomach, Gerard Moreno y Sorloth.