El Real Madrid vapulea al Barcelona en tiempo de juego efectivo: segundo contra ¡decimotercero!

El Real Madrid, sin atravesar su mejor momento de forma en este inicio de temporada, sigue sin recurrir en exceso a las maniobras propias del que gana ajustadamente en el fútbol. Tanto es así que acecha al Atlético por la primera posición en una clasificación alternativa de equipos con más tiempo efectivo y hunde al Barcelona, que es decimotercero (54:06, 53,9%). El conjunto blanco tiene una media de 61:17 minutos jugados por partido, lo que indica que no abundan las interrupciones y las pérdidas de tiempo en el estilo de juego de Carlo Ancelotti.

Cierto es que el libreto del italiano no ha acabado de cuajar en los 11 partidos que su equipo ha disputado en el presente curso, pero incluso en una racha en la que no gana sus partidos sobradamente el Real Madrid sigue sin practicar el otro fútbol, ese que a veces da tanto rédito a otros clubes. De los 90 minutos de cada encuentro de Liga, más los descuentos, un 62,1% transcurre sobre el terreno de juego sin pausas.

Evidentemente, en esta tabla cuenta mucho el rival al que te enfrentas, pero independientemente de ello, Ancelotti está intentando que sus jugadores, aunque no estén destacando por brillantez ni mucho menos en el juego, no caigan en este tipo de trampas que además están tan castigadas en el campeonato doméstico de nuestro país.

Ha de ponerse en valor también esto viendo que la mayoría de las victorias del equipo blanco han sido bastante ajustadas. Hay tres ocasiones, concretamente, contra rivales de buen nivel, en las que las circunstancias del partido habrían acompañado para disminuir su alto porcentaje de tiempo efectivo.

El Real Madrid, un ejemplo

Hablamos de los choques contra el Betis, Real Sociedad y Deportivo Alavés. En primer lugar, en el encuentro contra los andaluces en el Santiago Bernabéu, el conjunto madridista no marcó hasta el minuto 67, un gol tardío por el que cualquier equipo habría amarrado el resultado, pero los blancos se lanzaron a por el segundo y acabaron ganando 2-0.

Una situación muy similar se dio 13 días después en el Reale Arena, donde el equipo txuri urdin sometió a un Real Madrid que tras anotar el primero tampoco quiso perder tiempo y también enchufó otro más (0-2).

El último de estos tres fue hace semana y media, también en el Bernabéu, cuando el Alavés inesperadamente recortó del 3-0 al 3-2, pero el Real Madrid se mantuvo férreo en defensa, no hizo pérdidas tontas de tiempo aun ganando por la mínima y trató de defenderse para no encajar el gol del empate contra los babazorros.

Y echando un ojo de nuevo a esta clasificación, lo cierto es que las posiciones no se corresponden demasiado con la tabla real de la Liga. Por ejemplo, el Barça, que es líder en la realidad y juega sin interrupciones 54:08 minutos de media por partido, ocupa el decimotercer puesto en cuanto a tiempo efectivo.

El Getafe, a la cola

El que más tiempo pierde, para sorpresa de nadie, es el Getafe, lo cual no quiere decir que su estilo de juego no sea respetable. Con una plantilla tan corta de efectivos, a los de José Bordalás no les queda otra que practicar el otro fútbol para evitar hundirse en la clasificación real.

Según Opta, que es la plataforma que calcula estos datos, antepenúltimo y penúltimo son precisamente Real y Alavés, dos oponentes que se le han atragantado esta Liga al Madrid, pero a los que consiguió derrotar, superando también sus maniobras para interrumpir la acción.

La clasificación de tiempo efectivo