Tengamos la fista en paz. Que cuando acabe el duelo que enfrentará a Real Madrid y Valencia en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) sólo se hable de fútbol. Tras lo sucedido la pasada temporada en Mestalla, donde Vinicius sufrió insultos racistas, en los días previos al encuentro se ha vuelto a hablar de aquellos lamentables episodios. Ancelotti y Baraja han querido poner paz.

«Los aficionados que vengan aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad y disfrutar del partido. Estoy convencido de que será un encuentro bonito porque juegan dos equipos intensos. Los aficionados del Valencia tienen que venir sin ningún problema y con la máxima tranquilidad», aseguró Ancelotti en la previa.

«Yo no tengo esa preocupación de lo que se está generando alrededor del partido. Vamos a Madrid a jugar un partido de fútbol. No me preocupa nada más. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien ante muchos rivales y uno de ellos es Vinicus. Lo del año pasado nos tiene que servir para aprender. Somos el único club que fue sancionado. Tuvimos que defendernos de cosas que no somos. Fue desagradable. Hemos pasado página como club y afición y hemos cumplido nuestra sanción de tres partidos», dijo Baraja antes del Real Madrid – Valencia.

Los dos entrenadores ya han puesto de su parte para que todo transcurra por los cauces normales. Quieren que dentro de la rivalidad, habitual siempre que estos dos equipos se ven las caras, reine la deportividad dentro del terreno de juego.

Ancelotti y las bajas

Ancelotti tendrá siete bajas para este duelo. Rüdiger no estará por sanción, mientras que Militao, Courtois, Tchouaméni, Ceballos, Kepa y Güler están lesionados. El último en caer ha sido el turco, que estará un mes apartado de los terrenos de juego tras sufrir una lesión muscular en el cuádriceps que le tendrá un mes apartado de los terrenos de juego.

Bellingham regresará al once titular del Real Madrid, siempre que no tenga ninguna molestia en el hombro. El resto del equipo será el esperado, con la duda de quién ocupará el lateral izquierdo, Mendy o Fran García, y en el centro del campo si estarán Modric o Kroos. Arriba no hay debate con Vinicius y Rodrygo. Además, en la portería estará Lunin, en el lateral derecho formará Carvajal y la pareja de centrales la compondrán a Alaba y Nacho.

El Valencia mira a Europa

El Valencia llega a esta cita sin urgencias tras no conocer la derrota en las últimas cuatro jornadas del campeonato y haber sumado ocho puntos con la ‘media inglesa’ de empatar fuera, en el campo del Mallorca y del Athletic, y ganar en Mestalla, al Cádiz y al Granada, al que doblegó sin brillo el pasado domingo.

Con ese balance, el equipo de Rubén Baraja ha elevado a once su colchón con el descenso; se ha consolidado en la zona media-alta de la tabla; pero, además, se ha quedado a un solo punto de la séptima plaza que marca la línea de las competiciones europeas por lo que en el caso de asaltar el Bernabéu podría entrar en esos lugares.

En el caso de ganar, el Valencia rompería además una larga racha de cinco derrotas seguidas ligueras en el Bernabéu, en el que no ha conseguido vencer en sus últimas quince visitas en Primera. En su última victoria, por 2-3 en la 2007-08, su actual técnico tuvo un papel relevante pero aun en el terreno de juego.

Eso sí, el equipo valencianista también llega con problemas de bajas en una plantilla muy corta en la que su técnico ha dado desde que llegó un enorme protagonismo a los canteranos para compensar.

No estarán por lesión Mouctar Diakhaby, central titular, ni André Almeida y Selim Amallah, también habituales en el once en el centro del campo. Tampoco estarán el delantero Alberto Marí, que ultima su puesta a punto tras lesionarse en la pretemporada. Por contra, vuelven al convocatoria el central Cenk Özkacar y el lateral Jesús Vázquez, tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

Real Madrid – Valencia: alineaciones probables