El Real Madrid podría tener un problema en el centro de la defensa de cara al derbi que enfrentará a los blancos con el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. En estos momentos, y siempre hay que hablar en condicional, porque desde Valdebebas confían en que todo se quede en un susto, Ancelotti sólo tiene sano a un defensa central. Nacho Fernández, si no pasa nada en las próximas horas, sí estará disponible para el italiano, mientras que, obviamente, no cuenta con Alaba y Militao, tampoco con Tchuaméni y cruza los dedos para que el golpe que sufrió Rüdiger en el muslo izquierdo contra el Getafe no le impidan estar frente a los rojiblancos.

En estos momentos, teniendo en cuenta que poco se puede hacer por Militao, Alaba y Tchouaméni, sancionado, todas las esperanzas están puestas en que Rüdiger pueda recuperarse a tiempo. Las sensaciones tras el partido que jugó el Real Madrid en el Coliseum no eran las mejores y en la mañana del viernes se ha confirmado.

Tras las pruebas realizadas a Rüdiger en la mañana del viernes en Valdebebas, los servicios médicos del Real Madrid han diagnosticado que tiene una fuerte contusión con hematoma en el muslo izquierdo. Por lo tanto, en estos momentos, su participación en el derbi del próximo domingo depende de cómo remonte el sábado y el mismo domingo. Es decir, en el club hablan de duda razonable para medirse a los de Simeone. Por lo tanto, no queda otra que esperar y cruzar los dedos. De momento, la única realidad es que le duele mucho.

Ante esta situación, y aunque Ancelotti no pierde la esperanza de que Rüdiger pueda jugar contra el Atlético, el italiano debe empezar a valorar diferentes opciones por si, finalmente, el germano no puede ser de la partida ante los rojiblancos en el estadio Santiago Bernabéu. Y las opciones que maneja el técnico madridista, que tiene claro que su equipo no necesita más centrales, son tres.

Opción 1: Dani Carvajal

Dani Carvajal está en un momento tan excelso de su carrera que si tiene que jugar de central lo podría hacer si ningún problema. Es cierto que a lo largo de su trayectoria como jugador del Real Madrid ha jugado en contadas ocasiones en esa posición. Para el recuerdo quedan aquellos minutos contra el Manchester City en las semifinales de la Champions de 2022, donde jugó muy buenos minutos.

Carvajal es una opción sencilla para Ancelotti. Mover al de Leganés del lateral derecho llevaría a Lucas Vázquez a ocupar el flanco diestro. El resto de la defensa sería el mismo, con Nacho en el centro y Mendy en el costado izquierdo. Mientras que Camavinga formaría en el centro del campo.

Opción 2: Mendy

Mendy podría ser otra opción. No tocar el lateral derecho y sí el costado zurdo. Los principales problemas de esta decisión sería que Ancelotti es plenamente consciente que el francés en su costado es un valuarte, para él el mejor lateral izquierdo del mundo defendiendo, y, además, en el centro de la defensa podría tener muchos problemas para sacar el balón jugado.

Es una opción que tiene su peso, ya que defensivamente Mendy siempre va a responder, pero también es verdad que el Real Madrid perdería mucho a la hora de sacar la pelota desde atrás.

Opción 3: Camavinga

Esta posibilidad también se debe valorar y no es para nada descabellada. Si Tchouaméni ha podido retrasar su posición, Camavinga no es menos. De sobra es conocida su polivalencia, ya que la temporada pasada jugó muchos partidos de lateral izquierdo. No le gusta, pero rinde de manera espectacular.

Tal y como contó OKDIARO, Ancelotti ya ha pensado en esta posibilidad y, de hecho, la ha probado durante los entrenamientos. Tanto el italiano como su cuerpo técnico están convencidos de que Camavinga podría ser un buen central zurdo de emergencia para momentos de máxima urgencia, como el que se podría plantear el próximo domingo contra el Atlético de Madrid.

Si finalmente Rüdiger no llega al partido y teniendo en cuenta que Tchouaméni estará sancionado, Ancelotti deberá buscar una solución de emergencia y la cantera no es una opción, ya que tanto Marvel como Carillo están lesionados.

A Militao le queda

Eder Militao continúa con su proceso de recuperación, aunque está cerca de ver la luz al final del túnel. No obstante, en el Real Madrid no esperan su vuelta hasta finales del mes de marzo o principios del mes de abril. En esas fechas es cuando el brasileño, poco a poco, podrá ir entrenando en dinámica de grupo. No obstante, nadie correrá el más mínimo riesgo y en Valdebebas tienen muy claro que poco tiene que ver el alta médica con el alta competitiva, el que te permite jugar al cien por cien.