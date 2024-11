El Real Madrid respira tras el último parón de selecciones del año. Todos los jugadores que se fueron con sus selecciones llegan sanos y salvos a un tramo vital de la temporada, una parte en la que el equipo de Carlo Ancelotti tendrá dos partidos cada semana y que tiene dos retos vitales, los dos encuentros a domicilio en Champions League ante Liverpool y Bérgamo, además de los partidos de Liga.

Ocho fueron los futbolistas del Real Madrid que se fueron con sus selecciones arriesgándose al temido virus FIFA, un virus que tantas veces ha asolado al equipo blanco. Por suerte, los de Ancelotti no han caído y están todos disponibles para el partido del domingo ante el Leganés, el duelo con el que se inicia una serie de muchos y duros partidos.

Salvo Lucas Vázquez, Rodrygo y Tchouaméni, que están lesionados y no disponibles para ese duelo en Butarque (no fueron con sus selecciones), el resto estará a las órdenes de Ancelotti, que se juega su crédito en los siguientes partidos. Este miércoles se han incorporado a los entrenamientos Luka Modric, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz y el jueves lo harán Vinicius y Fede Valverde, que son los que tienen que hacer los viajes más largos y que además se enfrentaron entre sí (Brasil-Uruguay) la pasada madrugada.

Además de ellos seis, se fueron también con sus selecciones Antonio Rüdiger (Alemania) y Arda Güler (Turquía). En el caso del central, clave para Ancelotti y más con la plaga de lesiones en defensa, no jugó ningún minuto en el segundo de los dos partidos de Alemania. Todo un detalle de Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, que al no jugarse ya nada en la Liga de las Naciones no forzó al único central sano de la primera plantilla del Real Madrid.

Por su parte, Arda Güler se llevó un buen golpe con Turquía. Los otomanos se la pegaron en Montenegro, cayendo ante una selección que no se jugaba nada y perdiendo la primera plaza de su grupo en la Liga B, quedándose así sin ascender. Güler jugó los 90 minutos en Podgorica y también disputó 86 minutos en el duelo previo ante Gales.

En lo que se refiere a los otros jugadores europeos, Jude Bellingham se cargó de minutos, ya que jugó los dos encuentros de Inglaterra, ante Grecia y contra Irlanda. Con dos asistencias en los dos últimos goles, Bellingham volvió a liderar al equipo nacional de Inglaterra, y por suerte para el Madrid, viene sin golpes ni lesión.

Luka Modric es toda una pasión en su país y a sus 39 años sigue jugando prácticamente todo en Croacia. Disputó los 90 minutos en la derrota ante Escocia y 78 minutos contra Portugal. La selección balcánica se clasificó para los cuartos de la Liga de las Naciones.

Brahim fue el mejor madridista con sus selecciones

En África, Brahim fue el jugador del Real Madrid que más destacó en este parón FIFA. Con Marruecos, el futbolista nacido en Málaga brilló en los dos partidos de clasificación para la Copa África, en la que la selección marroquí será gran favorita. En el primer encuentro ante Gabón, Brahim marcó dos goles en tres minutos y en el segundo duelo ante Lesoto marcó un hat-trick en 42 minutos. En resumen, cinco goles en 45 minutos.

Respecto a los jugadores sudamericanos, Brasil empató dos partidos (ante Venezuela y Uruguay) en los que Vinicius jugó todos los minutos tras su ausencia en el anterior parón (el de octubre) por lesión. Fede Valverde, con Uruguay, también jugó todos los minutos posibles y marcó gol en el empate ante Brasil, con el que tiene muy encarrilada la clasificación al Mundial 2026.

Éste ha sido el último parón de selecciones del año y el próximo será ya en marzo de 2025, entre octavos y cuartos de Champions League, fecha en la que en Europa se jugará la Liga de las Naciones (cuartos) y en Sudamérica más partidos de clasificación al Mundial 2026.