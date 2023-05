Real Madrid-Rayo Vallecano: va por Vinicius

El fútbol importa lo justo tras lo ocurrido en Mestalla el pasado domingo. Parte de la afición del Valencia sobrepasó todos los límites llamando «mono» a Vinicius. Y para colmo, el brasileño terminó expulsado después de que el VAR avisase a Ricardo De Burgos Bengoetxea y le enseñase unas imágenes sesgadas. Competición dejó sin efecto la tarjeta roja tras las alegaciones del Real Madrid. Un escándalo que ha quedado relegado a un segundo plano, ya que el acto racista lo eclipsó absolutamente todo. Así las cosas, el club blanco se medirá al Rayo Vallecano en un partido donde lo que menos importa el resultado.

El Real Madrid aprovechará este partido para seguir defendiendo a Vinicius. En el estadio Santiago Bernabéu se realizará acto de apoyo al jugador brasileño y contra el racismo que culminará con un homenaje que coincidirá con su dorsal a los 20 minutos. Además, habrá una pancarta contra el racismo. El club se quiere volcar con un futbolista que ha pasado unas horas muy complicadas, como el resto de la entidad.

En el Real Madrid están consternados por lo ocurrido en Mestalla y quieren defender al jugador lo máximo posible. El futbolista está triste y desorientado, aunque ha recibido el apoyo unánime del vestuario, de su entrenador y de todo el club. La entidad al completo se ha volcado con el brasileño.

Volviendo al fútbol, Ancelotti plantea cambios en su once. No podrá contar con Vinicius, sancionado, ni con Mariano, que sufre molestias musculares. Por lo tanto, la idea del italiano es apostar por los futbolistas que descansaron Mestalla. Es decir, regresarán al once jugadores como Carvajal, Alaba, Kroos, Modric, Valverde y Rodrygo. Además, Courtois, Militao, Nacho, Asensio y Benzema formarán de inicio.

Apurando sus opciones europeas

Los rayistas necesitan un cambio en su rumbo de las últimas semanas, ya que, como los blancos, llegan al Bernabéu tras dos derrotas consecutivas. Un bajón inoportuno que ha limitado las opciones de los de Andoni Iraola de jugar la Conference el próximo curso. Ahora son cuatro los puntos que separan a un undécimo Rayo del séptimo puesto que ocupa el Athletic.

No obstante, el equipo de la franja luchará hasta el final, como ha demostrado toda la temporada, por un objetivo ambicioso, aunque antes pensará en volver a un top 10 en el que no finaliza en Primera desde 2013. Para ello, acudirá a su condición de matagigantes que ya le permitió vencer (3-2) al Real Madrid en Vallecas.

Y es que un triunfo en el Bernabéu convertiría a Iraola en el primer entrenador del Rayo que se impone a los madridistas tanto en casa como en el feudo merengue en Liga. También deberá corregir el bajo rendimiento de su equipo lejos de Vallecas, ya que no ganan como visitantes desde el 30 de enero -enlaza siete salidas sin vencer-, con cuatro victorias totales.

Ante los blancos encadenan 10 derrotas seguidas en Chamartín y este miércoles podría sumar por primera vez este curso tres derrotas ligueras seguidas. Iraola combatirá los datos con un equipo fresco, por lo que habría rotaciones, dando la entrada a Mumin en defensa o Unai López la medular. Mientras que Álvaro García, Isi Palazón, Comesaña, Valentín y Fran García apuntan a titulares.