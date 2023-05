El Real Madrid quiere vender a Mendy con el PSG y la Premier al acecho

El Real Madrid ha puesto en el mercado a Mendy y hay varios clubes que no le pierden de vista. Uno de ellos es el PSG, que ve como su enésimo proyecto ha fracasado y ya trabajan en una nueva era. También tiene buen cartel en la Premier League. La salida del francés es uno de los retos que tienen los blancos en el próximo mercado de verano. La idea del club es desprenderse del lateral izquierdo tras cuatro temporadas en las que ha cumplido y ha sido importante, pero también se ha visto lastrado por la cantidad de lesiones que ha tenido. En total, 11 dolencias que le han llevado a perderse 53 partidos, por el momento, y a tenerle 353 días ocupando la enfermería. Casi un año.

Esta situación ha llevado al Real Madrid a tener claro que los mejor es terminar con su andadura en la entidad madridista este verano. En el club están muy preocupados por la cantidad de lesiones que ha sufrido y lo peor es que creen que no va a mejorar. «Las lesiones le va a acompañar toda la carrera», aseguran desde Valdebebas. Por ello, si llega una oferta le venderán. Aceptarán una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

La última lesión Mendy la sufrió durante un entrenamiento. Una dolencia en el sóleo que le va a tener unas seis semanas apartado de los terrenos de juego. Está descartado para la final de la Copa del Rey y para las semifinales de Champions contra el Manchester City. Por lo que sólo estaría disponible para una hipotética final de la máxima competición continental.

Hartazgo con su entorno

Mendy y sus representantes llevan tiempo reclamando una mejora contractual que no va a llegar por el momento. En 2019, cuando fichó, firmó un contrato con el Real Madrid hasta 2025, que desde la cúpula madridista no están dispuestos a ampliar ni mejorar. Mientras, el jugador y su entorno quieren una subida de sueldo que iría acompañada de un aumento de años y si no llega podría empujarle a hacer las maletas en busca de nuevas aventuras el próximo verano. El francés está convencido de que con su rendimiento, especialmente en la primera temporada con Zidane como entrenador, se lo merece, pero la entidad no está por la labor.

El Real Madrid conoce perfectamente la situación y en estos momentos tiene otras prioridades por delante de Mendy. Además, en la dirección deportiva hay unas dudas con el rendimiento del defensa que Ancelotti no tiene. Para el italiano es un fijo, pero desde los despachos no tienen claro ni su rendimiento deportivo, donde siempre ha existido debate, ni físico.

Camavinga, Fran García… y Nacho

El Real Madrid también tiene bien cubierto el lateral izquierdo para la próxima temporada, siga o no Mendy. Si el francés termina saliendo, en la entidad madridista están seguros de que el flanco zurdo está blindado con Eduardo Camavinga, que la próxima temporada seguirá alternando el centro del campo con la defensa, Fran García, que ya está fichado procedente del Rayo Vallecano, y, como no, Nacho. Si el de Alcalá renueva y continúa, será una pieza importante.