El Real Madrid celebrará ante la Real el 120 aniversario del club

El Real Madrid ha iniciado ya los preparativos para su 120 aniversario. El domingo 6 de marzo se celebra el cumpleaños de la entidad y, con motivo de ello, este sábado ante la Real Sociedad, los madridistas estarán de celebración en el Santiago Bernabéu. Para ello, el club regresará a su primer escudo. No será de forma total, puesto que no lucirá en las equipaciones del conjunto blanco, pero sí que estará presente en el videomarcador del estadio. Además se ha solicitado a los donostiarras permiso para que sea también su primer escudo y no el actual el que aparezca acompañando al madridista.

El club está de celebración y uno de los actos más simbólicos que se llevarán a cabo será el regreso de su primer emblema, adquirido tras la fundación del club en 1902 por Julián Palacios. Las letras M y F entrelazadas y rodeadas por una C sustituirán por un día al ya histórico escudo que ha dado fama al conjunto blanco a lo largo y ancho del mundo durante todos estos años. Un emotivo gesto que deja claro que el Real Madrid no olvida sus orígenes.

El escudo lucirá en el único videomarcador que hay en la actualidad en el estadio. Las obras del Santiago Bernabéu han acabado con los dos que lucían en la parte alta de los fondos, integrados en la antigua cubierta. Mientras que finalizan las obras y se instala el que será de 360º, solamente queda el del lateral oeste. Será ahí, donde sobre un fondo sepia, el club pondrá en blanco su escudo primigenio.

En la convocatoria facilitada por el conjunto madridista de cara al partido ante la Real Sociedad, ya dejan intuir que este fin de semana no es uno cualquiera. El club ha publicado la lista de jugadores citados para el partido sobre una imagen en blanco y negro del antiguo Estadio de Chamartín, situado en el mismo lugar que el actual y en el que el club actuó como local desde 1922 hasta 1946.