El Real Madrid prepara el futuro

El Real Madrid lleva tiempo preparando el futuro, pero con la llegada de la primavera acontece un acelerón lógico en el que se trata de buscar las mejores decisiones para que, de cara a la próxima temporada, el club blanco tenga la plantilla más competitiva para poder pelear por todas las competiciones. Lo de cada año por Valdebebas, aunque siempre con una hoja de ruta perfectamente trazada que no están por la labor de saltarse.

El primer paso que dará el Real Madrid y que tiene más que encaminado es incorporar a Trent Alexander-Arnold a la plantilla madridista. El inglés será el gran fichaje que acometerá el club blanco este verano. No ha renovado con el Liverpool, con el que finaliza contrato, por lo que llegará libre, que no gratis, ya que el lateral derecho cobrará una importante prima de fichaje.

Esta no es la única incorporación que quiere hacer el Real Madrid este verano. Desde el club blanco también se trabaja para buscar un centrocampista creativo que suba el nivel de la medular madridista. La temporada de Ceballos ha rebajado la urgencia, pero los ojeadores madridistas peinan el mercado en busca de ese jugador que aporte calidad. No buscan un Kroos, eso es imposible, pero sí un jugador que marque diferencias.

El resto de las incorporaciones serán limitadas. Por no decir que no habrá más. El club blanco estudia el regreso de Nico Paz, al que se le está siguiendo con atención, pero todavía no hay nada decidido, mientras que con Miguel Gutiérrez no se ha movido ficha y todo apunta a que el lateral izquierdo será para Mendy y Fran García.

Renovaciones y decisiones

Por otro lado, este verano el Real Madrid deberá acometer varias renovaciones. Una de ellas será la de Raúl Asencio, por el que el club blanco debe mover ficha. Si no pasa nada extradeportivamente hablando, el canario la próxima temporada tendrá ficha del primer equipo y será uno de los cuatro centrales que tendrá el club blanco en su plantilla junto a Militao, Rüdiger y Alaba.

También se deberá tomar una decisión tanto con Lucas Vázquez como con Modric. Ambos quieren seguir en el Real Madrid, pero la continuidad de ninguno de ellos está asegurada. Con ambos habrá una reunión a final de temporada. También se preparan para ampliar los contratos de Courtois y de Vinicius, cuyas negociaciones ahora parecen más sencillas que hace unos meses.

¿Y el entrenador?

Sobre el jefe de la plantilla también tendrán que tomar decisiones. Ancelotti seguirá si gana una de las dos grandes competiciones. Es decir, Liga o Champions. De lo contrario, la idea de la entidad madridista es cambiar de entrenador, a pesar de que al italiano todavía le resta un año de contrato. Si Carletto no continuase, el primero en la lista sería Xabi Alonso, aunque nada está tan claro como parece.