El Real Madrid podría haber dado un golpe de gracia a la Liga

Podemos decir que el Real Madrid no es un equipo fiable y que tiene defectos evidentes. Podemos afirmar que el conjunto blanco no está respondiendo a las expectativas deportivas que se derivaron de la lógica de que el mejor equipo de la temporada pasada recibía a Mbappé.

Es indiscutible que el Madrid no controla muchos partidos y que aún no ha logrado encontrar un equilibrio cuando juega con sus cuatro genios arriba. Y podríamos hablar de otros defectos o disfuncionalidades, pero todas ellas serían compatibles con que el Madrid podría haber dado un golpe de gracia a la Liga si las decisiones arbitrales de las dos últimas jornadas no le hubieran perjudicado.

Ante el Espanyol el Real se vio masacrado con varias decisiones que determinaron el resultado del partido. De hecho, la no expulsión de Romero recurrió el mundo del fútbol generando incomprensión.

Ante el Atleti, el penalti sobre Lino ya ofrece dudas de todo tipo. Primero porque parece ser exactamente lo que se ha decidido explicar por parte del CTA como penalti residual: aquel contacto que tiene lugar de manera involuntaria, poco violenta y no influye en la jugada.

Si por si eso no fuera ya suficiente para que el VAR no interviniera, toda vez que Soto Grado ya había evaluado la jugada, la sala VOR fue incapaz de ofrecerle una imagen nítida del pisotón al árbitro de campo, que aun así se aventuró a decretar penalti.

El partido que hizo el Madrid en la segunda parte fue suficiente para ganar el encuentro, pero la desventaja adquirida impidió pasar del empate. El Madrid se encuentra ahora con una ventaja mínima con Atleti y Barça y con justicia arbitral y los mismos problemas futbolísticos, podría tenerlos a siete puntos justo antes de afrontar una doble jornada de Champions que sus rivales evitarán por su mejor fase previa en Europa.

Obviar los problemas futbolísticos sería engañarse. Ignorar que los errores arbitrales sufridos también nos impide ver la realidad en su complitud.