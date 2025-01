El Real Madrid no cambia el plan en enero

Da igual lo que suceda en esta Supercopa, en la Copa del Rey, en la Liga o en la Champions, el Real Madrid no fichará en enero. Tampoco es relevante que Ancelotti no cierre esta oportunidad en las ruedas de prensa. Forma parte de una simple estrategia de comunicación. Pero desde la dirección deportiva del club blanco y, lo que es más importante aún, desde las esferas más altas de la cúpula madridista, tienen claro que no habrá fichajes en el mes de enero.

El Real Madrid no va a acudir a esta ventana para reforzar una plantilla que sí, tiene un déficit en el lateral derecho tras la lesión de Carvajal, pero para la que Ancelotti ha buscado soluciones de todo tipo para estar cubiertos en todas las parcelas. No vendrá un central ni un defensa diestro, no vendrá absolutamente nadie en este mercado de invierno.

Desde el club blanco nunca han sido amigos de reforzar el equipo en el mercado de invierno. La última vez que lo hicieron fue en 2019, cuando ficharon a Brahim Díaz procedente del Manchester City. Desde ese momento nunca más acudieron a esta venta para reforzar la plantilla. Y esta temporada se mantendrán igual a pesar de las graves lesiones que han sufrido Carvajal y Militao.

Desde Valdebebas han trabajaron a destajo buscando un defensa desde que se lesionó Carvajal. Un esfuerzo que se multiplicó tras caer también Militao. En el Real Madrid entendía que era obligatorio reforzar la plantilla en el mes de enero, pero la aparición de Asencio y, sobre todo, como se ha asentado en el primer equipo blanco, ha llevado a la dirección deportiva a echar el freno de mano por completo. A esto hay que añadirle que Alaba está a semanas de volver a saltar a un terreno de juego más de un año después y, aunque habrá que ir con calma, una pieza más que Ancelotti irá utilizando poco a poco.

Junio es el momento

Diferente es lo que hará el Real Madrid en la ventaja extraordinaria que abrirá la FIFA en junio, justo antes de la celebración del Mundial de Clubes. Si todo sigue por el camino esperado, Trent Alexander-Arnold se incorporará al Real Madrid el 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Liverpool. No obstante, existe la posibilidad de que su fichaje se adelante, permitiéndole disputar el Mundial de Clubes con los blancos.

La FIFA abrirá un periodo de transferencias excepcional entre el 1 y el 10 de junio, por lo que si ambos clubes llegan a un acuerdo, su traspaso podría precipitarse, teniendo la oportunidad de jugar en una competición en la que los ingleses no estarán presentes.

Para que esto se materialice, el Real Madrid deberá negociar con el Liverpool para cerrar un acuerdo económico. Una de las opciones podría ser que el conjunto madridista se haga cargo del salario de Arnold en los últimos días de su contrato con los reds. La entidad presidida por Florentino Pérez está dispuesta a considerar esta posibilidad y ve con buenos ojos aprovechar esa ventana excepcional de la FIFA para reforzar la plantilla de cara al Mundial de Clubes.

De cara al verano, el Real Madrid, además de la parcela del lateral derecho, tratará de reforzar el centro del campo y la posición de central. En ello ya está el conjunto blanco trabajando. El lateral izquierdo, tras ver como Davies se esfuma poco a poco, apunta a seguir siendo propiedad de Mendy y Fran García.