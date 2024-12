El Real Madrid cierra el mercado en diciembre

El Real Madrid ha cerrado el mercado de invierno en el mes de diciembre. De hecho, le ha echado el cerrojo antes de que se pueda abrir. Los blancos han tomado la decisión de que no acudirán a la ventana de enero para reforzar la plantilla blanca. No lo ven necesario a pesar de las bajas que los blancos acumulan en la defensa. La aparición de Raúl Asencio, el próximo regreso de Alaba, que volverá en el mes de enero, y las opciones de que Valverde pueda ocupar el lateral derecho y Tchouaméni empiece a ser un central más, han llevado a la dirección deportiva madridista a desechar la opción de fichar en mitad de la temporada.

Ancelotti confirmó en la previa del duelo contra el Girona que Alaba regresará en enero. El austriaco, que sufrió una gravísima lesión de rodilla la pasada temporada, lo ha pasado muy mal durante estos meses, pero ahora sí que se puede decir que ve la luz al final del túnel. Desde el Real Madrid ya sí se atreven a ponerle fecha de regreso. Ya trabaja junto a sus compañeros, aunque a menor intensidad, y que en el mes de enero esté a «pleno rendimiento». Eso sí, siempre manteniendo la cautela.

Desde el club blanco nunca han sido amigos de reforzar el equipo en el mercado de invierno. La última vez que lo hicieron fue en 2019, cuando ficharon a Brahim Díaz procedente del Manchester City. Desde ese momento nunca más acudieron a esta venta para reforzar la plantilla. Y esta temporada se mantendrán igual a pesar de las graves lesiones que han sufrido Carvajal y Militao.

Desde Valdebebas han estado trabajando a destajo buscando un defensa desde que se lesionó Carvajal. Un esfuerzo que se multiplicó tras caer también Militao. En el Real Madrid entendía que era obligatorio reforzar la plantilla en el mes de enero, pero la aparición de Asencio y, sobre todo, como se ha asentado en el primer equipo blanco, ha llevado a la dirección deportiva a echar el freno.

Una operación complicada

Tal y como contó OKDIARIO, la operación central del Real Madrid no era para nada sencilla. Los baremos que se marcó el club blanco son muy elevados. Buscaban un defensa de adaptación inmediata, que no tenga un precio excesivo y que no sea especialmente mayor. En el club siguen diciendo que el ideal era Leny Yoro, pero el francés decidió irse al Manchester United y en el mercado de invierno no tardaron en darse cuenta que iba a ser muy complicado encontrar una pieza que encaje con todo lo que exigen.