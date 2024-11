Real Madrid – Milan: un Clásico de luto

El estadio Santiago Bernabéu albergará un partido que reunirá nada más y nada menos que 22 Copas de Europa. Real Madrid y Milan se miden en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos tienen en su sala de trofeos 15 entorchados, mientras que los italianos siete. Nadie ha ganado más que ellos en el Viejo Continente y este encuentro debería servir para celebrar un Clásico del fútbol europeo que no se veían las caras desde 2011. Pero la realidad es que no hay nada que celebrar.

El Real Madrid saltará a su casa, jugará contra el Milan, tratará de ganar el encuentro, algo que necesitan para clasificarse entre los ocho primeros, y se retirarán a los vestuarios. No hay nada que celebrar y mucho menos ganas. Los blancos, como el país, está con el corazón encogido por la tragedia que está azotando a Valencia.

«Somos parte de este país y todo esto afecta mucho. Por respeto a vosotros y a todos los que están sufriendo, intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, porque no tengo ganas de hablar de fútbol. El de mañana es un partido especial y me gustaría hablar mucho de ello, pero por respeto intentaré hablar lo menos posible», aseguró Ancelotti en rueda de prensa. De hecho, para el italiano debería ser un partido especial, pero no hay ganas de eso.

La realidad es que el vestuario del Real Madrid está tocado en lo anímico. Todos coinciden en que jugar este fin de semana no tenía ningún sentido, aunque también comprenden que a sus colegas de otros clubes no les quedaba otra.

«No se debería haber jugado. El fútbol debería haber pasado a un segundo plano. Era el momento de estar con los afectados y pensar solo en eso. Se nos escapan muchas cosas. Entre los futbolistas y toda la organización hay mucha distancia. La comunicación es complicada. El fútbol es una industria en la que los futbolistas somos los actores principales, pero no tenemos ese poder de decisión y, a veces, nos toca hacer cosas que no nos apetece hacer, pero que tenemos que hacer», explicaba Lucas Vázquez.

Rodrygo no será titular

La gran novedad de la convocatoria para este encuentro ha sido el regreso de Rodrygo Goes, aunque el brasileño no será titular. El brasileño ya está recuperado para poder ser de la partida, pero también es cierto que entrar de inicio parece arriesgado. Tendrá unos minutos si el partido se presta a ello.

Por lo tanto, Ancelotti apostará por un once muy parecido al del Clásico, por no decir que será el mismo. La única duda está en el centro del campo. Ancelotti debe decidir si apuesta por Camavinga o por Modric. Es la única duda.

Morata vuelve al Bernabéu

El Milan llega a este duelo con cierta confianza recuperada tras la victoria ante el Monza en la última jornada de Serie A, pero claramente mermado tras un inicio de campaña complicado, continuamente inmerso en una crisis de juego y resultados que le han dejado séptimo, fuera de los puestos europeos, aunque con un partido menos por el aplazado ante el Bolonia.

El regreso de Álvaro Morata al Santiago Bernabéu, convertido en nuevo ídolo rossonero, fijo en el esquema milanista pese a haber marcado solo dos goles, eleva las expectativas de los italianos, necesitados de una gran victoria europea que pueda reconducir la temporada.

También aumenta la euforia la más que probable vuelta de Rafael Leao al once en una noche señalada, tras tres jornadas seguidas de Serie A como suplente. La estrella del Milan, aunque no atraviesa su mejor momento, envuelto en críticas constantes, ha sido titular en todos los partidos de Champions hasta el momento.

En el renovado refugio blanco, el Milan quiere reencontrarse con su pasado, recuperar grandeza en horas bajas y, sobre todo, volver a vivir una gran noche en Europa, con el último recuerdo cosechado en el Diego Armando Maradona de Nápoles en 2023, cuando consiguió volver a unas semifinales de la máxima competición continental tras 16 años alejado de ellas. Leao fue la estrella, sabe lo que es tirar del carro en momentos complicados.

Real Madrid – Milan: posibles onces