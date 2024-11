El Real Madrid inaugura el primer parque temático de fútbol en el mundo

En un hito histórico para el mundo del fútbol y el entretenimiento, el Real Madrid, en colaboración con Dubai Parks and Resorts, ha inaugurado oficialmente Real Madrid World en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Este innovador proyecto marca un antes y un después al ser el primer parque temático dedicado a un club de fútbol en todo el mundo. Con esta innovadora propuesta, la entidad blanca refuerza su posición no solo como un club de fútbol de élite, sino como una marca global capaz de ofrecer experiencias únicas a sus seguidores.

El parque, que se extiende sobre una impresionante superficie de seis hectáreas (equivalente a seis campos de fútbol como el Santiago Bernabéu), ofrece más de 40 experiencias únicas que prometen sumergir a los visitantes en el universo madridista. Entre las atracciones más destacadas se encuentra la icónica ‘Stars Flyer’, que ostenta el título de las sillas voladoras más altas del mundo con sus vertiginosos 140 metros de altura. Además, el parque presenta la ‘Hala Madrid Coaster’, la primera y única montaña rusa de madera en todo Oriente Medio, una atracción que sin duda hará las delicias de los amantes de la adrenalina.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de figuras emblemáticas del club. Emilio Butragueño, actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y Roberto Carlos, leyenda del equipo y embajador del club, fueron los encargados de liderar el evento. Ambos ex jugadores no solo recorrieron las instalaciones, sino que también participaron en una actividad con más de 100 niños de la Fundación Real Madrid, aprovechando el campo de fútbol ubicado dentro del mismo parque.

Durante su discurso, Butragueño expresó con mucho entusiasmo esa exclusividad mundial. «Estamos plenamente convencidos de que quienes visiten este parque temático sentirán de inmediato la emoción y la ilusión que transmiten nuestro escudo y nuestra camiseta. Aquí cobra vida una parte muy importante y querida de nuestra historia, nacida de las emociones y los sueños de los aficionados. Como dice nuestro presidente, el Real Madrid pertenece al corazón de la gente», afirmó la leyenda madridista.

El Real Madrid sigue expandiendo su marca

Por su parte, Fernando Eiroa, consejero delegado de Dubai Holding Entertainment, resaltó la singularidad del proyecto.»Real Madrid World es algo más que un parque temático: es una celebración del fútbol. Esta es una emocionante incorporación al panorama de entretenimiento de Dubai con nuevas experiencias totalmente inclusivas, educativas y divertidas para todos», zanjó.

Entre las más de 40 atracciones que ofrece el parque, destacan experiencias inmersivas como The Real Challenge, Road to victory y Bernabéu Experience. Esta última es una impresionante exposición donde los visitantes pueden contemplar las 15 Champions League y las 11 Euroligas de baloncesto ganadas por el club, un testimonio tangible de la grandeza del Real Madrid. Además, en ‘Meet the Stars’, los aficionados tienen la oportunidad única de fotografiarse con figuras a tamaño real de varios jugadores icónicos que han marcado la historia del club.

Real Madrid World no solo es un parque de atracciones, sino también un punto de encuentro para los aficionados. El recinto ofrece la posibilidad de ver en directo los partidos del equipo, creando una atmósfera de comunidad y pasión compartida. Como gesto de aprecio hacia sus seguidores más fieles, los miembros de la comunidad Madridista reciben un descuento del 20% en las entradas del parque, las tiendas y los restaurantes. Real Madrid World se perfila como un destino obligado tanto para los aficionados al fútbol como para las familias en busca de diversión y emociones, prometiendo ser un nuevo icono en el panorama del entretenimiento mundial.