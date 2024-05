El Real Madrid guardará silencio hasta después de la final

El futuro del Real Madrid, en estos momentos, llega hasta el 1 de junio de 2024. Día en el que los hombres de Carlo Ancelotti saltarán al césped para medirse al Borussia Dortmund en la final de la Champions. No hay nada más allá. Si bien es cierto que desde las oficinas de Valdebebas no se deja de trabajar, de puertas hacia afuera sólo se piensa en ese día, donde los blancos quieren seguir alargando su leyenda conquistando la Decimoquinta.

El Real Madrid trabaja con planificación. En el club blanco no se actúa por impulsos. La gestión de Florentino Pérez durante todos estos años se ha caracterizado por cumplir una hoja de ruta perfectamente detallada que la entidad madridista ya tiene muy encarrilada de cara a la próxima temporada. Porque aunque nadie va a pronunciarse sobre el futuro antes de la final de la Champions, el trabajo, o por lo menos la parte más gruesa de este, ya está hecho.

En cuanto a las renovaciones, el Real Madrid tiene decidido quién seguirá y quién no. Lucas Vázquez, como contó OKDIARIO, continuará una temporada más en el club blanco. Todo está hablado y atado. El gallego se ha ganado la continuidad y desde la parcela deportiva le ven como el hombre idóneo para seguir siendo el escudero perfecto de Dani Carvajal.

En las últimas horas, también se tomó una decisión importante con Kroos y Modric. El alemán, que sí tenía oferta de renovación, está cerca de aceptarla para seguir un año más en el Real Madrid, mientras que Luka ha mostrado su deseo de continuar y en la cúpula tienen claro que no le dejarán tirado. El plan inicial era que esta fuese la temporada de su adiós, pero si quiere continuar un año más lo hará siempre que entienda cual es su rol.

El Real Madrid le ha explicado a Modric que su papel secundario crecerá la temporada que viene. Ley de vida. Luka parece que no sólo lo ha entendido, sino que lo ha aceptado. Está seguro de que puede seguir aportando muchas cosas desde un rol que no sea protagonista, tal y como ha sucedido esta temporada, mientras que quiere formar parte de un equipo que apunta a ser el mejor del mundo.

Otro que renovará, aunque corre menos prisa, es Dani Carvajal. El lateral derecho está en uno de los mejores momentos de su carrera y acaba contrato en 2025. El Real Madrid no quiere que entre en el último año de contrato sin ampliar su vinculación y, por lo tanto, firmará un curso más. Al igual que Lunin, que también finaliza la próxima temporada y firmará hasta 2028, independientemente de lo que suceda en la final de la Champions, donde apunta a jugar Courtois.

Otro al que se le estudiará una ampliación de contrato es Mendy. El francés ha sido capaz de cambiar una situación complicada, es un hombre de confianza para Ancelotti y desde el Real Madrid ya no se cierran en banda a la hora de estudiar una posible renovación. Acaba contrato en 2025.

Por otro lado, el que sí hará las maletas, salvo giro radical, es Nacho Fernández. El capitán se prepara para jugar sus tres últimos partidos como jugador del Real Madrid. Ya se lo ha comunicado al club y, en especial, al presidente, por lo que parece complicado que cambie de opinión. Será el único que no renovará de los futbolistas que acaban contrato y es el único que podría romper este silencio para despedirse del Bernabéu ante el Betis como merece.

Qué hacer con Joselu

Una de las pocas dudas que debe resolver el Real Madrid es qué hacer con Joselu Mato. El héroe de la noche contra el Bayern, donde hizo dos goles, pertenece al Espanyol, aunque los blancos pueden comprarle por 1,5 millones de euros. La realidad es que se lo ha ganado y tiene opciones de seguir, pero el club también le hace ver que si llega una buena oferta que le interese debería aceptarla, ya que la competencia en la delantera será feroz.

El que no seguirá es Kepa Arrizabalaga. El portero español llegó el pasado mes de agosto al Real Madrid tras romper su palabra con el Bayern de Múnich, pero no ha conseguido su deseo de quedarse. Los blancos no le comprarán y deberá volver al Chelsea, donde tendrá que buscar una nueva salida.

Mbappé, Endrick y dos canteranos

En cuanto a los fichajes, Mbappé y Endrick reforzarán al Real Madrid de cara a la próxima temporada, pero no serán los únicos. Mientras que la opción Leny Yoro se aleja por la dureza del Lille a la hora de negociar, Rafa Marín gana enteros para reforzar la defensa madridista. Ha hecho una gran temporada en el Alavés y los informes que manejan los blancos son muy positivos.

Para el lateral izquierdo, las opciones son dos. Davies tiene pocas opciones de fichar, mientras que el Real Madrid debe decidir si continúa con Fran García o recupera por ocho millones de euros a Miguel Gutiérrez, lo que llevaría al de Bolaños de Calatrava a hacer las maletas.

Ceballos y las salidas

Respecto a las salidas, Dani Ceballos hará las maletas este verano si llegan buenas ofertas, ya que el Real Madrid no lo regalará. El Atlético de Madrid lo pretende y, en estos momentos, es su salida más factible. También se debe estudiar qué hacer con Arda Güler. Ancelotti cuenta con el turco, pero la continuidad de Modric le volvería a limitar los minutos. Es un tema que deben estudiar con tranquilidad.