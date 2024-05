Ancelotti: «Lunin será el portero del Real Madrid contra el Villarreal»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Villarreal y Real Madrid en el estadio de La Cerámica. Los blancos siguen preparando la final de la Champions contra el Borussia Dortmund del próximo 1 de junio, mientras que los amarillos apuran sus opciones de clasificarse para Europa de cara a la próxima temporada. El italiano dejó claro que ante el Villarreal jugará Lunin, tal y como contó OKDIARIO.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra los amarillos: «Lo afrontamos como un partido de preparación. Viajamos con toda la plantilla. Es importante para tener ritmo para la competición, para tener ritmo y buena dinámica. El Villarreal se juega mucho en estos partidos».

El italiano fue cuestionado por la situación de Xavi Hernández en el Barcelona: «Es muy complicado opinar del tema. Sólo puedo decir que le tengo mucho respeto como persona. Está haciendo un trabajo muy bueno y le deseo lo mejor para el futuro».

Sobre la portería, además, Ancelotti comentó lo siguiente: «Dudas no tenemos ningunas hasta el 1 de junio. Hay que preparar a todos los jugadores lo mejor posibles y tomar las decisiones más correctas para ganar. Hemos podido descansar y ahora tenemos dos semanas para preparar al equipo».

«Para mí no hay debate. La duda que tenéis vosotros es lo que pasa realmente. Lunin ha hecho una temporada espectacular y Courtois está volviendo a ser el mejor del mundo», añadió.

Ancelotti habló del futuro de Modric y Kroos: «Yo siempre soy optimista, sólo pensamos en la final de la Champions. Estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer. Lo que pase en el futuro lo hablaremos después de la final».

El italiano continuó hablando de Luka y de su adaptación a un nuevo rol: «Nunca he tenido un problema con Modric. Antes de ser uno de los mejores del mundo, es más espectacular como persona. Nos respetamos mucho».

Sobre Kroos, explicó como es como persona: «Toni como persona es un alemán, como yo. También me siento así. No hablo mucho, prefiero escuchar y creo que es así. Cuando tiene que decir algo lo dice como claridad. Es una persona con pocas dudas. Es claro y tiene un perfil de persona que me gusta».

Ancelotti habló de la tensión en partidos donde no se juega nada: «La mejor manera para preparar el último partido que tenemos es jugar al cien por cien. Lo hemos hecho muy bien contra el Granada y Alavés. Estoy pensando en hablar menos».

Ancelotti también habló sobre Militao: «Si no está al cien por cien, por lo que he visto, está muy cerca del cien por cien. Lo veo muy cerca. Es una opción que tenemos».