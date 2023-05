Real Madrid-Getafe: el Madrid activa el modo ahorro

El Real Madrid activa el modo ahorro antes de viajar a Mánchester para buscar el billete hacia la final de la Champions. Los blancos se tienen que medir al Getafe en estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) en un encuentro donde el principal reto de los madridistas es gastar las energías justas. Por ello, y a pesar de que Ancelotti ha dejado claro que desde la victoria todo se prepara mejor, nadie correrá el más mínimo riesgo ante un conjunto azulón en puestos de descenso y que necesita sumar de tres en tres para intentar evitar bajar a Segunda.

Ancelotti tiene claro que apostará por un once competitivo preparado para poder ganar al Getafe, pero también está seguro de que no asumirá riesgos. Por ello, jugadores como Benzema, Rodrygo o Alaba no estarán en la convocatoria, mientras que otros como Modric y Kroos apuntan al banquillo de inicio. El que sí jugará será Courtois y Vinicius, aunque es probable que el brasileño tenga minutos en la segunda mitad.

Por lo tanto, en este encuentro se podría ver en el once titular a jugadores como Vallejo, Hazard y Mariano. Futbolistas que han tenido muy poco protagonismo durante toda la temporada, pero que en un duelo como este Ancelotti tiene que tirar de ellos para dar descanso a futbolistas titules que tienen que rendir al máximo el próximo miércoles ante el Manchester City.

Un Getafe necesitado

El Getafe visita el Santiago Bernabéu sin poder contar Enes Ünal y Damián Suárez, que deberán cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Además, Pepe Bordalás estará pendiente del estado físico de Gonzalo Villar, Mauro Arambarri y Juan Miguel Latasa, que se han perdido algunas sesiones de trabajo en la concentración que los madrileños han llevado a cabo en Oliva. Luis Milla, que se encontraba lesionado, ya parece recuperado.

En cuanto al once titular, todo apunta a que Juan Iglesias retrasará su posición para cubrir la baja de Damián, dejándole el extremo para Portu. Mayoral o Munir acompañarían a Mata para suplir la ausencia de Enes Ünal, mientras que surgen dudas sobre quién acompañará a Djené en el eje de la zaga, si Mitrovic como en la última jornada o recupera a otros como Duarte y Alderete, que fueron suplentes.

Carlo Ancelotti y José Bordalás se verán las caras después de revelar ambos que mantienen una gran amistad. El español estuvo un día en Valdebebas viendo los métodos del italiano, que aseguró que ha hablado con él y que le gusta «su manera de entender el fútbol y la vida». «Tenemos amistad y le tengo cariño. Le deseo lo mejor», añadió.