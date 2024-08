El Real Madrid busca la hegemonía nacional

El Real Madrid comienza una Liga diferente. Sí, el campeonato es como todos, pero en el sentir del club hay una sensación particular. La de que este tiene que ser el momento de empezar a dominar el fútbol español como domina el Viejo Continente. Equipo y potencial están seguros de que tienen, ahora sólo les hace falta mantener la concentración en momentos claves del curso.

No se debe olvidar lo que le ha sucedido en el fútbol español en las dos últimas décadas. Obviamente, hablar del dominio del Barcelona y de la poca regularidad del Real Madrid obviando esto no sería justo. Pero al mismo tiempo, también se debe dejar claro que en muchos campeonatos, en demasiados, en la caseta blanca la Liga se ha visto como un problema más que como una solución. La facilidad que tienen los madridistas para ganar Champions le ha llevado en algunas ocasiones a ser menos efectivos de lo necesario en la competición doméstica. ¿Les aburre? No, pero tampoco es que les haya motivado lo suficiente en algunas etapas.

Esto debe cambiar. El Real Madrid tiene la sensación de que ha llegado el momento de volver a dominar el fútbol español sin contemplaciones. Y para ello, hay que empezar por ser serios en la Liga y defender una corona que conquistaron de manera brillante el pasado curso. Una temporada en la que sólo perdieron un partido y fueron el equipo más regular de la competición en sus 38 jornadas.

Ahora, el Real Madrid comienza una nueva Liga en Mallorca en la que tienen claro que deben ser el equipo dominador. Teniendo en cuenta que Barcelona y Atlético de Madrid les pondrán las cosas difíciles, la sensación en la caseta madridista es que tienen que ser ellos los dominadores de este campeonato y que deberían defender la corona, algo que no sucede desde 2008, cuando encadenaron dos títulos seguidos.

La Champions, territorio Real Madrid

En la última década, el Real Madrid ha ganado seis Champions, mientras que sólo ha sido capaz de conquistar cuatro Ligas. Al mismo tiempo, sólo han logrado dos Copas del Rey. Comparándolo con las cinco Supercopas de Europa, la última ganada hace unos días en Varsovia, o los cinco Mundiales de Clubes, queda patente que España a los blancos les motiva menos que el panorama internacional.

En este tiempo, el Real Madrid ha sido capaz de encadenar tres Champions seguidas, mientras que son incapaces de lograr dos Ligas consecutivas. Datos que llaman la atención poderosamente y que los hombres de Ancelotti quieren empezar a cambiar desde esta temporada. Sí, Europa seguirá siendo su territorio favorito, pero deben empezar a cuidar el producto nacional, que también da alegrías.

Una hegemonía como otros grandes

El Real Madrid inicia en Palma el objetivo de tener una hegemonía en la liga española como otros han conseguido en sus países. En España es mucho más difícil al tener otros grandes equipos, pero con la plantilla actual y una entidad asentada deportivamente y también en el aspecto económico, el conjunto blanco tiene un futuro prometedor en España.

Lejos quedan ahora los 11 títulos consecutivos del Bayern de Múnich en Alemania (de 2013 a 2023, ambos inclusive), los nueve de la Juventus en Italia (2012 a 2020), los siete del Olympique de Lyon en una Francia en la que todavía el PSG no había sido comprado por Qatar (2002 a 2008) o los cuatro que lleva consecutivos el Manchester City en Inglaterra. El Real Madrid ya ganó cinco ligas seguidas (entre 1986 y 1990), y aunque ahora el objetivo es ganar la actual, que sería la segunda consecutiva, sí hay margen para formar una hegemonía clara en España.