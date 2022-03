El Real Madrid avanza en la operación pasaporte

El Real Madrid sigue trabajando para que Vinicius, Militao y Rodrygo, los tres jugadores extracomunitarios que en estos momentos están en la plantilla, reciban la nacionalidad española en los próximos meses. Actualmente, la entidad madridista tiene completo este cupo, por lo que no puede fichar a ningún jugador que no sea comunitario, ya que no podría inscribirle. Los tres futbolistas ya han comenzado con los trámites para recibir la nacionalidad española y se espera que antes de que termine la presente temporada uno de ellos ya tenga el pasaporte que le permitiría dejar de ocupar una de estas tres plazas.

El jugador que más cerca está de recibir la nacionalidad española es Vinicius Junior. En condiciones normales el delantero ya tendría que ser comunitario, pero los atascos que ha sufrido la administración durante la pandemia del coronavirus está ralentizando notablemente el proceso. De hecho, desde el Real Madrid esperaban que el pasaporte del brasileño llegase antes de final de año, pero los trámites siguen yendo muy lentos.

Los blancos comenzaron este procedimiento hace más de dos años con Vinicius y hace varios meses tanto con Militao como con Rodrygo. Desde el Real Madrid saben que el retraso es notable, algo que ya están sufriendo, pero confían en que los papeles de Vini lleguen pronto, mientras que con los otros dos jugadores la demora será mayor. Parece imposible que antes de 2023 alguno de los dos pueda tener la nacionalidad española. No obstante, liberar una ficha de extracomunitario ya permitiría al club tener margen de maniobra a la hora de fichar o recuperar un cedido, como podría ser el caso de Tekafusa Kubo. Reinier, que no regresará de cara a la próxima temporada, también tiene esta condición.

Hay que recordar España exige para dar la nacionalidad a los ciudadanos sudamericanos haber estados dos años viviendo de manera ininterrumpida en territorio nacional y superar dos exámenes, el DELE A2 y CCSE. Estas son las dos pruebas que todo extranjero debe aprobar para que le concedan la nacionalidad. Se trata de dos exámenes diferentes que definen si se es apto o no para conseguir el pasaporte español, basándose en el nivel de castellano y el conocimiento sobre España. Ambos son requisitos indispensables durante el proceso de obtención de la ciudadanía española. Vinicius ya ha superado todo, mientras que Rodrygo y Militao están en proceso.

Los dos últimos jugadores del Real Madrid en recibir el pasaporte español fueron Casemiro, que sus trámites se alargaron más de lo deseado, y Fede Valverde. Ahora, esperan que se agilice cuanto antes el proceso de tres futbolistas que entran en los planes del club blanco para el futuro.