El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu para disputar el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti llega a este derbi madrileño tras vencer al Liverpool en el choque intersemanal de la Champions League con una goleada histórica en Anfield.

Con la clasificación encarrilada para los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid afronta un partido complicado ante un rival que siempre le pone las cosas muy difíciles. Los de Chamartín buscarán la victoria para intentar acercarse al Barcelona, mientras que el Atlético, fuera de toda competición, lleva enfocado a este derbi durante toda la semana.

El último derbi está muy reciente todavía y los de Carlo Ancelotti pudieron imponerse al Atlético de Madrid en la Copa del Rey en la prórroga. Ese partido correspondía a los cuartos de final y permitió al Real Madrid avanzar hasta las semifinales, fase en la que se medirá al Barcelona en un cruce que es a doble partido.

Delante estará un Atlético de Madrid en el que no estará Rodrigo de Paul por lesión. El Cholo Simeone está valorando varias opciones para intentar asaltar el Santiago Bernabéu como puede ser el poner al joven Pablo Barrios. Además, también busca sorprender y en las últimas sesiones ha probado con Marcos Llorente como delantero.

Dónde ver en directo el Real Madrid – Atlético

El Real Madrid – Atlético se podrá ver en televisión a través de Dazn. Si quieres ver online en vivo el Real Madrid – Atlético, podrás hacerlo en streaming a través de la aplicación de Dazn. Además, en DIARIO MADRIDISTA te contamos la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Real Madrid – Atlético desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido del Real Madrid – Atlético

El Real Madrid se enfrentará al Atlético en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander a partir de las 18:30 horas, una hora menos si te encontrabas en las Islas Canarias. Se trata del tercer partido de la jornada de sábado en la competición española y el de mayor nivel previsto entre los que se disputan en la 23ª cita del calendario de la Liga.

Dónde se juega el Real Madrid – Atlético

El estadio Santiago Bernabéu acoge este sábado 25 de febrero, a las 18:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander entre Real Madrid y Atlético.

El árbitro del Real Madrid – Atlético

El colegiado designado para el partido del Santiago Bernabéu de este sábado entre Real Madrid y Atlético ha sido Jesús Gil Manzano. El colegiado de 39 años y nacido en Don Benito pertenece al Comité Extremeño y será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos con mayor tensión cada año en el fútbol español. Junto a Gil Manzano, en el VAR se encuentra Santiago Jaime Latre, otro clásico del fútbol español que tras ser descendido la pasada temporada de primera a segunda división, tomó la decisión de encargarse sólo de las competencias de la sala VOR, como hará en el derbi madrileño de este sábado 25 de febrero.

Así están Real Madrid y Atlético en la clasificación

El Real Madrid se mantiene vivo en la lucha por la Liga Santander, aunque ya no puede fallar más si no quiere que el líder, el Barcelona, se marche por delante con una diferencia insalvable. Actualmente, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti suma 51 puntos y está a ocho del liderato. Por su parte, el Atlético de Madrid ha conseguido en los últimos encuentros una buena racha de resultados que le ha devuelto a los puestos que otorgan el pase a la Champions League, concretamente en cuarta posición y con 41 puntos, a diez de su rival del sábado en el derbi madrileño que se disputa en el estadio Santiago Bernabéu.

Los protagonistas del Real Madrid – Atlético

El derbi madrileño siempre es un partido de altos vuelos, que se vive con emoción desde la grada, el césped y también en los banquillos. Ahí tenemos a dos de los grandes protagonistas del Real Madrid – Atlético, en primer lugar un Carlo Ancelotti que, pese a los grandes logros de la pasada campaña y el buen hacer merengue en Copa del Rey y Champions, tiene este año su cuenta pendiente con la Liga Santander, y una derrota le dejaría tocado porque supondría reducir mucho las opciones de remontada en la competición doméstica. En el otro banquillo se sitúa Diego Pablo Simeone, el Cholo, quien ha conseguido revitalizar un poco un proyecto que para muchos estaba caduco, y volverá a estar mirado con lupa ante un rival que históricamente se ha convertido en su bestia negra.

En cuanto a las estrellas entre los jugadores hay que destacar, por el Real Madrid, a Vinicius Junior y a Karim Benzema, la dupla ofensiva merengue que llega además en plena forma tras sus respectivos dobletes ante el Liverpool, y un Thibaut Courtois que cometió un fallo impropio de su calidad en Anfield y que siempre vive de manera especial el derbi madrileño, por su pasado en el Atlético de Madrid. En los colchoneros, tanto Antoine Griezmann, la estrella, como Álvaro Morata, por su pasado madridista, serán de los más vigilados en el partido.

Las ausencias y bajas en el Real Madrid – Atlético

El Real Madrid cuenta con algunas bajas importantes a la hora de confeccionar su once inicial de cara al partido ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 23 de Liga Santander. David Alaba y Rodrygo Goes cayeron lesionados en el último encuentro de Champions League frente al Liverpool y no serán de la partida, como tampoco un Ferland Mendy que acumula ya varias semanas de ausencia. Por parte del Atlético de Madrid no podrán estar Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul ni Kondogbia, todos lesionados.

Alineaciones probables del Real Madrid – Atlético

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Nacho Fernández; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema y Vinicius Junior.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Savic, Reinildo; Koke, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Carrasco; Correa y Griezmann.