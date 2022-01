Real Madrid – Athletic: horario y dónde ver en directo por tv y online la final de la Supercopa de España.

La final de la Supercopa de España 2022 hoy, domingo 16 de enero, tendrá cara a cara en Arabia Saudí a Athletic de Bilbao y Real Madrid. El encuentro tendrá lugar en el King Fahd Stadium de Riad desde las 19:30 horas (una menos si estás en Canarias). Se puede seguir en directo a través del canal de Movistar Supercopa y #Vamos de Movistar+. Además, puedes ver el minuto a minuto del partido en directo en la página web de OKDIARIO. El árbitro de la contienda será el colegiado César Soto Grado, del comité riojano, y por Medié Jiménez, desde la sala del VAR.

La final de la Supercopa de España 2022 puede ser el primer título de la temporada para Athletic del Bilbao o Real Madrid. Ambos equipos han llegado a este partido tras una durísima final ante Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente. Los leones tuvieron que remontar el tanto inicial de los colchoneros y el equipo blanco ponerse por delante hasta en tres ocasiones y disputar una prórroga para eliminar a los culés.

El Real Madrid llega a este domingo con las dudas de dos jugadores claves en la zaga. Dani Carvajal dio positivo por Covid-19 y no estará en la final, duda será hasta última hora Alaba, que tampoco pudo estar en la semifinales por unas molestias. Sin ellos, Nacho volvería a apuntar al centro de la zaga y Lucas Vázquez ocuparía el lateral diestro. El resto del once de Carlo Ancelotti no apunta a grandes modificaciones, la única posible alteración en ataque es la de Rodrygo en lugar de Asensio.

Los de Marcelino García Toral llegan sin bajas previsibles y con todo el equipo «anímicamente inmejorable» como dice el técnico de los leones. Ganar al campeón de Liga y remontar para estar en la final realza a su equipo y les llena de moral para este enfrentamiento que se repite en una Supercopa de España. La anterior acabó del lado de los leones en las semifinales tras un emocionante 1-2.

El Athletic de Bilbao solo ha ganado uno de los últimos 15 partidos que ha disputado ante el Real Madrid, el mencionado anteriormente de Supercopa de España. El resto se saldaron con cuatro empates y 10 triunfos para los blancos, un rival que se le ha dado especialmente bien a los capitalinos en este siglo. Desde la entrada del nuevo siglo se han visto las caras en 50 ocasiones con un balance de 34 victorias para el Real Madrid, cinco empates y nueve triunfos del Athletic.

Horario del Athletic vs. Real Madrid

Si te estabas preguntando por el horario del Athletic – Real Madrid de la Supercopa de España es este domingo 16 de enero, a partir de las 19:30 horas -las 18:30 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el Athletic – Real Madrid?

El partido tiene lugar en el estadio King Fahd Stadium (Riad, Arabia Saudí).

Dónde ver el Athletic – Real Madrid

La final entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid de este domingo 16 de enero se puede ver por televisión a través del canal de pago Movistar Supercopa y #Vamos. Además, en OKDIARIO podrás seguir la final de la Supercopa de España con la narración en directo y online del Athletic – Madrid, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.

Alineaciones Athletic – Real Madrid

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Williams y Sancet.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema y Vinicius.