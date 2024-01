No hay tiempo para lamentaciones. El escudo tampoco lo permite. Dolió la eliminación copera contra el Atlético de Madrid, pero no toca hacer borrón cuenta nueva. El Real Madrid recibe al colista Almería, que todavía no conoce lo que es ganar en esta Liga tras más de una vuelta, aunque sí es cierto que han hecho méritos de sobra para llevar más puntos, en el estadio Santiago Bernabéu con la única intención de sumar tres nuevos puntos que les permita seguir acercándose hacia el alirón.

El Real Madrid mereció más en el Metropolitano. Mucho más. Pero los errores propios y la mala suerte le impidieron seguir vivo en la Copa del Rey. Ahora, los hombres de Ancelotti se centran en la Liga y la Champions. Tras ganar la Supercopa de España y caer antes de lo deseado en la competición copera, los blancos son plenamente conscientes de que deben ganar el campeonato nacional y, como siempre, soñar con la Decimoquinta.

El Real Madrid llega a este duelo con las piernas cargadas de minutos, pero Ancelotti aseguró en la rueda de prensa previa que sus jugadores han recuperado bien tras el esfuerzo del Metropolitano. Por ello, el italiano, aunque hará algún cambio, tiene claro que apostará por el mejor once posible.

No hay debate en la portería… dentro del club

Una de las novedades estará en la portería, donde jugará Kepa. El vasco no se pone bajo los palos del arco madridista desde las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético. No estuvo especialmente bien aquella noche en Riad, pero ahora tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse. No obstante, como ha asegurado Ancelotti en rueda de prensa, el debate sólo es exterior, ya que dentro del club no existe.

«No existen los porteros inmaculados. Hay errores y tanto Kepa como Lunin los han cometido. No hay debate interno. El debate está fuera, pero no dentro. Aquí no hay debate. Yo elijo el portero y ya está», aseguró el italiano ante los periodistas en la previa del duelo que enfrentará a Real Madrid y Almería.

La realidad es que la portería del Real Madrid está bajo la lupa de todos porque ambos porteros, Kepa y Lunin, están dejando errores que hace que no sean de fiar. Ninguno es capaz de dar un golpe en la mesa para demostrar que debe ser el portero del conjunto blanco. El vasco tendrá ahora una nueva ocasión de ganarse el puesto después de que el ucraniano no estuviese bien en el Metropolitano.

En busca de la campanada

Al Almería, por su parte, mirar al rival le sirve de poco ante la necesidad y obligación de cada uno de los partidos que los de Gaizka Garitano tienen en el horizonte en esa búsqueda por conseguir una permanencia cada vez más complicada.

Aunque el fútbol no entiende de merecimientos, el equipo almeriense ha mejorado en prestaciones y acumula tres puertas a cero en sus últimos tres partidos como local. Pese a que no ha marcado, como pasó el pasado domingo en el que fue un equipo muy superior a un Girona que celebró el punto sumado.

Ese rendimiento necesita prolongarse mañana ante otro rival de los de arriba y el Almería ya ha conseguido que equipos como el propio Girona, Barcelona o Atlético de Madrid pidieran la hora ante el acoso del conjunto almeriense.

Para el Bernabéu, el técnico tiene las bajas seguras de Baba, Mendes y Marciano, que están en la Copa de África, así como la del lesionado Koné y la del sancionado Leo Baptistao. Será complicado encontrar al sustituto de un César Montes que sufrió un golpe en una rodilla ante el Girona y no ha trabajado esta semana, por lo que podría no estar para potenciar la idea de jugar con una defensa con tres centrales o con doble lateral, con Pubill y Pozo.

En el caso de utilizar a Édgar como central, se perdería una pieza clave en un centro del campo que mejoró en prestaciones con la presencia del barcelonés guardando las espaldas de Robertone y Lopy para intentar contener la creación de juego de los de Carlo Ancelotti.

Lo más probable es que Garitano repita el once de la pasada semana, aunque con el cambio obligado de la presencia de Édgar como central y, si es con defensa de cinco, Kaiky apunta a estar en el once. La ausencia de Leo Baptistao puede hacer que Largie Ramazani actúe como falso nueve, para lo que se apuntan Marezi y el recuperado Luis Suárez, aunque éste está falto de ritmo competitivo tras una lesión que le ha tenido fuera del equipo desde el 1 de octubre hasta el domingo pasado.

Real Madrid – Almería: posibles onces