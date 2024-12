El Real Madrid en alerta con Marciniak: es el grande de Europa que más ha perdido con el árbitro polaco

El Real Madrid se la juega en Bérgamo, donde deberá ganar a la Atalanta para no complicarse su continuidad en Champions League. Los blancos visitan al líder de la Serie A, en un partido que estará arbitrado por el polaco Szymon Marciniak. Un colegiado con el que los madridistas no presentan un buen balance, puesto que no hay ningún grande de Europa que haya perdido tantos partidos con él al silbato como ellos.

Marciniak ha pitado en Europa ocho partidos a los madridistas, de los que han ganado tres, empatado dos y perdido otros tres. Equipos como Milan, Liverpool, Bayern, Barcelona, Juventus, PSG o Manchester City han perdido menos encuentros con él. De hecho, sólo un equipo, el Inter de Milán, ha caído más veces que los blancos en competición europea, con cuatro derrotas.

Los tres encuentros en los que los madridistas cayeron con Marciniak como árbitro principal fueron en la final de la Supercopa de Europa 2018, ante el Atlético de Madrid; en la vuelta de cuartos de final de la Champions 21-22, contra el Chelsea, aunque se clasificarían en la prórroga; y en la vuelta de las semifinales de 2023, en el Etihad contra el City.

Pese a las derrotas, el colegiado no tuvo malas actuaciones en ellos. De hecho, contra el Chelsea anuló el que era el 0-4 a favor de los ingleses por una mano previa de Marcos Alonso. Aquella acción en la que acertó fue clave, puesto que los blancos terminaron marcando el 1-3 que mandaba el partido a la prórroga y en ella hicieron el segundo, que les clasificaba para semifinales.

Aunque sí que llama poderosamente la atención el balance del resto de equipos con él. En el caso del Real Madrid, los blancos han ganado tres partidos de los ocho que han jugado con Marciniak sobre el césped. Mientras tanto, el Atlético ha ganado siete y perdido uno, el Liverpool ha ganado cinco y perdido dos o el Manchester City ha ganado los cuatro que ha disputado con el polaco.

El Real Madrid también gana con Marciniak

Las tres victorias de los madridistas con Szymon Marciniak fueron contra la Roma en unos octavos de final (2016) y contra el Sheriff de Tiraspol en la fase de grupos de 2021, al que ganaron 0-3. La última victoria del Real Madrid en un partido arbitrado por el polaco fue el pasado curso, en la vuelta de las semifinales de la Champions League, contra el Bayern de Múnich.

El conjunto alemán se adelantó en el Santiago Bernabéu para dejar contra las cuerdas a los blancos, que en esos momentos estaban eliminados, puesto que empataron a dos en la ida celebrada en Múnich. Sin embargo, apareció Joselu para meter a los madridistas en una nueva final, que acabarían ganando, tras hacer un doblete en el tramo final del partido.

Ahora, los madridistas se reencuentran con Marciniak en lo que será prácticamente una final para ellos. Se miden al líder de la Serie A, una Atalanta que llega en su mejor momento del curso. Recibirán al Real Madrid tras ganar sus últimos nueve partidos, en los que han alcanzado el liderato de la competición italiana y, por el momento, están en la quinta posición de la clasificación de la Champions. Todo lo que no sea ganar en el Azzurri d’Italia será complicarse sus opciones de meterse ya no en octavos, sino en el play-in.