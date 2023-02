Nuevo escenario en el Mundial de Clubes para un Real Madrid que está obligado a subirse por octava vez en su historia a la cima del mundo. Rabat será testigo del duelo que enfrentará al vigente campeón de Europa con el campeón egipcio y conjunto más laureado de África, el Al Ahly. Un duelo donde los hombres de Carlo Ancelotti tienen poco que ganar, salvo el pase a una final donde el planeta fútbol da por seguro que estarán, mientras que sí tienen cosas que perder. Una derrota en la capital de Marruecos supondría un varapalo para los blancos que es probable que conllevase consecuencias.

El Real Madrid llega a este partido en un momento de la temporada delicado. Llegó con apuros al parón provocado por la celebración del Mundial de Qatar y tras la cita celebrada en el Golfo Pérsico la situación no ha mejorado. Seis victorias, dos derrotas y un empate son los números de los blancos en este segundo tramo del curso. En cinco semanas ha sufrido las mismas derrotas que tuvieron antes de la cita mundialista. Unos resultados que le permiten estar en semifinales de la Copa del Rey, pero que les ha llevado a ver como la Liga se complica notablemente con los ocho puntos de ventaja que ha tomado el Barcelona en el primer mes de 2023.

La situación es difícil y obliga a Ancelotti a no equivocarse. Ganar o ganar, no le queda otra. Y no será fácil. Los rivales, especialmente un Al-Hial que ya espera en la final tras dar la campanada contra el Flamengo, no se lo pondrán sencillo a un equipo que ha viajado a Marruecos sin Benzema, Courtois, Militao, Hazard, Mendy y Lucas Vázquez. Ninguno está, por el momento. Aunque se ha esperado a los tres primeros hasta el final, sólo el belga tiene opciones de jugar una hipotética final. Por lo tanto, Kroos y Modric tienen pinta de que regresarán al centro del campo, Valverde ocupará el carril derecho y la duda es si mantiene a Camavinga en el carril izquierdo o apuesta por Alaba o Nacho.

Otra realidad para Vinicius

El hombre que jugará con total seguridad en el costado izquierdo del ataque madridista será Vinicius Junior. El brasileño llega a este encuentro tras haber sufrido un partido surrealista contra el Mallorca. Una situación que ha obligado a Ancelotti a mostrarse más contundente de lo habitual en su defensa. «Lo que pasa con Vinicius es un problema del fútbol español», sentenció el entrenador madridista.

Vinicius espera una realidad muy diferente a la vivida en la Liga durante el Mundial de Clubes. En semifinales se medirá a un Al Ahly que, por suerte para él, no tiene a ningún Raíllo o Maffeo. Y el sábado buscará un nuevo título para seguir agrandando su palmarés.

El rey de África busca la sorpresa

El Real Madrid tendrá como primer obstáculo a un Al Ahly que posee el récord de partidos, con 20 duelos, en el Mundial de Clubes de la FIFA y es el equipo más potente en la historia del fútbol africano, con 10 títulos continentales.

Hace dos ediciones, en 2021, finalizaron terceros en el torneo, su mejor resultado, tras derrotar en los penaltis al Palmeiras en el partido que definió el tercer y cuarto puesto. El equipo norteafricano, sin encajar gol en cinco de sus últimos seis duelos en el torneo, se ha impuesto en dos rondas anteriores, dejando por el camino al Auckland City neozelandés, campeón de Oceanía, por 3-0, y al Seattle Sounders con un gol de Afsha en el minuto 88.

A pesar de que en las dos últimas temporadas su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado y que no cuenta con figuras excesivamente conocidas, el Al Ahly, líder de la Premier League de Egipto, está invicto desde finales de agosto de 2022 y seguramente opondrá mucha resistencia, apoyado en su fortaleza física y en su método de presión ante un Real Madrid al que ya venció por 1-0 en un amistoso en 2001.