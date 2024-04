La reacción de Guardiola tras visitar el nuevo Bernabéu: «Tengo ganas de…»

Pep Guardiola regresó el lunes al Bernabéu para asistir a la rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League que enfrenta este martes a Real Madrid y Manchester City. El entrenador catalán se citó con los periodistas en son de paz y repartió elogios al club, entrenador e incluso al estadio que en este duelo volverá a lucir cerrado. Sobre también opinó el ex del Barcelona.

Tras realizar en Manchester el último entrenamiento previo al partido, Guardiola y Rodri se desplazaron del hotel de concentración al Bernabéu para hablar ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a un partido en el que Guardiola elogió a Ancelotti y dejó claro que aún sigue sintiendo nervios antes de un partido tan importante.

Guardiola incluso habló sobre el nuevo Bernabéu, cuando en las entrevistas personalizadas a los medios con derechos recibió varias preguntas insistentes sobre el techo retráctil del partido, ya que la UEFA ha dado el OK para que el partido de ida de los cuartos de la Champions League se juegue con el techo cerrado.

«Soy curioso para verlo. Es curioso porque no he estado nunca en un partido, al igual en pretemporada en Estados Unidos alguna vez, pero en partido así oficial nunca he estado y tengo ganas de verlo», afirmó Pep Guardiola tras ser cuestionado sobre el techo del Bernabéu, que de forma sorprendente ha recibido algunas críticas en España.

Guardiola y el Bernabéu

«El año pasado estaba casi casi acabado, ¿ahora ya está?», preguntó Guardiola a la periodista de Movistar que dejó claro que ser jugaría «con el techo cerrado». «Bien, está bien, vamos a verlo», sentenció Guardiola horas antes de disputar el partido más importante de la temporada hasta la fecha.

Sobre la forma de plantear los partidos en el Bernabéu, Guardiola dejó claro que: «En el Bernabéu los partidos son siempre muy largos por muchos motivos. Ellos tienen un ritmo increíble y son muy fuertes en transiciones. Queremos marcar goles aquí, no solamente defender. El Madrid controla muchos aspectos del juego al mismo tiempo».

Sobre cómo afectará el ambiente del estadio, Guardiola tiró de experiencia para explicar la situación. «No es la primera vez que jugamos en el Bernabéu. He venido muchas veces y siempre es especial venir a estos campos como el Camp Nou, Allianz o Anfield. Es casi una rutina», sentenció el entrenador.

Guardiola tira de modestia

Pep Guardiola también habló sobre la eliminatoria de la pasada temporada que Manchester City resolvió por aplastamiento en el Eithad y dejó claro que eliminar dos veces al conjunto blanco es prácticamente misión imposible. «Tenemos que mantener ese altísimo ritmo que tienen, estar atentos porque manejan muchos factores del juego. Ganar dos veces seguidas al Madrid es casi imposible. Se van a jugar muchos partidos dentro de este partido», dijo el entrenador sobre la condición de favorito de su equipo tras lo sucedido la pasada temporada y la consecución del triplete con Premier, Champions League y FA Cup.

Aún así, Guardiola quiso repartir elogios para Carlo Ancelotti, que a día de hoy es el entrenador que más Champions ha ganado con cuatro. Tres tiene un entrenador catalán que valoró la condición táctica del italiano por sacar la mejor versión de Jude Bellingham.

«No sabe lo difícil que es ser un buen gestor. Cómo se gestionan los buenos y malos momentos, jamás consideraré que Carlo es un mal entrenador tácticamente, lo que hizo con Pirlo, Kroos, o ahora Bellingham… A veces se le dice eso despectivamente. Desde Manchester tenemos una muy buena opinión sobre él», opinó.

Guardiola también opinó sobre el desahogo del club y de él como entrenador tras conseguir ganar la Champions League en la pasada final de Estambul ante el Inter de Milán, la primera para la historia de una entidad que lo llevaba persiguiendo años después de una inversión multimillonaria a base de petrodólares.

«Como club fue un alivio. Estábamos haciendo muchas cosas buenas pero no ganamos la Champions, algo muy complicado. Antes ni participábamos. Ahora competimos contra los mejores equipos del mundo. No es como clubes como el Inter, el Bayern, el Madrid, el Milan…en términos de historia somos recién llegados. Pero lo hemos conseguido», finalizó un Guardiola que volverá a intentar entrometerse en el camino del Real Madrid en una eliminatoria de cuartos de final de la Champions League que se presenta antológica.