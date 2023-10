Las razones por las que Joselu se ha ganado al Real Madrid y al madridismo

Joselu Mato se ha ganado al Real Madrid y al madridismo con sus goles, su compromiso, su compañerismo y su rendimiento tanto fuera como dentro del césped. Tal y como adelantó Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, el Real Madrid está decidido a efectuar la opción de compra de 1,5 millones que tienen sobre el delantero español.

«El Real Madrid ha decidido ejercer la opción de compra de Joselu, que la tenía con el Espanyol. Es poco dinero, es 1,5 millones de euros para el dinero que mueve el Madrid. Es un jugador que está dando el rendimiento y el Madrid ejercerá la compra», afirmó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Joselu ha encandilado a todo lo que rodea al Real Madrid. Se ha ganado al madridismo y al club. Sus goles y su rendimiento son incuestionables, firmando el mejor arranque de su carrera, y su compromiso con la entidad es indudable. Además, se ha metido a la afición en el bolsillo con su entrega en cada partido y su madridismo.

Eduardo Inda avanzó en El Chiringuito que el Real Madrid quiere comprar a Joselu a final de la temporada y las razones son muchas. Es una opción barata -1,5 millones- y los datos están ahí. Su eficacia goleadora en este inicio de temporada es incuestionable. Joselu ha anotado cinco goles en 626 minutos repartidos en 11 partidos, seis de ellos como titular. Además, entre él y Bellingham han marcado más del 60% de los goles de los blancos.

Joselu se gana al Real Madrid

Por otro lado, Joselu Mato se ha ganado al Real Madrid con su actitud y compañerismo. El delantero español tenía que regresar a los entrenamientos este miércoles tras disputar dos partidos oficiales con España. Pero, en cambio, ha adelantado su vuelta y ha regresado a Valdebebas este martes para llegar en las mejores condiciones posibles al encuentro del sábado en Sevilla.

Además, en el vestuario, su compañerismo ha logrado que sea un jugador importante dentro del mismo. Su buen rollo, su feeling con los compañeros y su actitud es magnífica, y el club está encantado con él. Y por supuesto, Joselu Mato también se ha ganado a la afición a base de goles y también de madridismo.

«Fue raro, feliz y a la vez con muchas emociones. Fueron días de mucho entusiasmo. Conseguí un título con la Selección a mi edad y al día siguiente firmar con el mejor equipo del mundo, el equipo de mi vida, es lo más grande que le puede pasar a un jugador en el mundo del fútbol», explicó Joselu en una entrevista con OKDIARIO.

«Me siento muy bien, con mucha confianza y aprovechando a tope los minutos que me da el mister. Estoy aquí para ayudar, para eso he venido. Estoy muy contento, el día a día es increíble. Todos los compañeros me han acogido muy bien y eso al final se demuestra en los partidos», comentaba Joselu tras un partido de Liga.

Joselu se gana al madridismo

Con declaraciones como esta, Joselu es ya un ídolo del madridismo: «Lo dije el primer día. Es el equipo de mi vida. Es donde uno lucha por poder estar. Volver aquí es lo más grande que hay para un futbolista. Estoy viviendo mi segunda juventud, o tercera. Llevar este escudo es una de las cosas más importantes de mi vida».

Los números no engañan. Desde que Joselu firmó por el Real Madrid, el madridismo se ha volcado con el delantero. En sus redes sociales, desde su fichaje, sus seguidores han crecido en más de un milllón (1.248.100 concretamente). Una auténtica pasada que demuestra que Joselu ha encadilado al madridismo en estos primeros meses de competición.

El espectacular inicio de Joselu supera incluso a los dos últimos de todo un Balón de Oro, Karim Benzema. Los números del francés en sus dos últimas temporadas no son mejores que los del ’14’ blanco en su debut como delantero del Real Madrid. Si contamos los seis primeros partidos de uno y otro, el jugador del Al Ittihad no metió más goles ni repartió más asistencias que su sucesor en la punta del ataque, ni en 2021 (un gol y una asistencia) ni en 2022 (tres goles).