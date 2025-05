Por qué Vinicius no juega el partido del Real Madrid ante el Mallorca de Liga

Vinicius no juega el partido del Real Madrid ante el Mallorca correspondiente a la 36ª jornada de Liga. El jugador brasileño es baja para este encuentro y no forma parte del equipo titular que ha sacado Carlo Ancelotti. Es el primer duelo que se pierde Vinicius desde el 29 de enero, cuando no pudo estar en Champions ante el Brest por acumulación de tarjetas. La razón por la que Vinicius no está en el partido del Real Madrid ante el Mallorca es de fuerza mayor: está lesionado.

El brasileño sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el partido ante el Barcelona del pasado domingo en el Olímpico de Montjuic. Por ese motivo, Vinicius fue sustituido en los últimos minutos de ese Clásico, entrando en su lugar el canterano Víctor Muñoz. Un día después, el Real Madrid confirmó esa lesión de Vinicius que le impedirá estar en este encuentro ante el Mallorca.

El Real Madrid recibe al cuadro balear este miércoles en el Santiago Bernabéu en el encuentro correspondiente a la 36ª jornada de Liga, la antepenúltima. Si el conjunto de Ancelotti no gana, el Barcelona ya será campeón sin disputar su encuentro ante el Espanyol del jueves.

El equipo blanco llegó además a este partido de Liga con sólo tiene 10 jugadores del primer equipo en la convocatoria, por lo que el riesgo de alineación indebida es real. Al igual que Vinicius, otros 11 jugadores no están disponibles: Brahim, Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Lucas, Rüdiger, Camavinga, Rodrygo y Tchouaméni.

Es importante tener en cuenta que un equipo profesional tiene que tener siempre en el campo un mínimo de siete jugadores con ficha de su equipo en el césped. De no ser así, incurriría en alineación indebida. De ahí el riesgo que tiene el Real Madrid en este encuentro ante el Mallorca en el que, como decíamos, Vinicius no puede estar por lesión.

Este partido de Liga, en el que el Mallorca se juega mucho, ya que pelea por posiciones europeas, es el primero tras conocerse que Carlo Ancelotti se irá a la selección de Brasil cuando acabe la presente temporada, a la que le quedan tres partidos de Liga.