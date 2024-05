Qué ver en Londres durante el fin de semana de la Champions: los mejores sitios para visitar y comer

Este fin de semana la ciudad de Londres será el epicentro del fútbol mundial con la final de la Champions League que disputan Real Madrid y Borussia Dortmund en Wembley. El conjunto blanco tiene la oportunidad de ganar la Decimoquinta Copa de Europa y por ello miles de aficionados del rey de la competición se desplazarán a la capital de Reino Unido. En el siguiente artículos le recomendamos los sitios para visitar y en los que comer en la ciudad.

La UEFA dio al Real Madrid algo menos de 25.000 entradas para la final de la Champions League contra el Borussia y eso quiere decir que habrá una marea blanca rumbo a Londres durante los días previos al partido más importante de la temporada. Por tierra, mar y aire, desde el jueves los seguidores merengues llegarán a una ciudad que puede quedar marcada en los libros de la historia del club en caso de ganar la Decimoquinta Copa de Europa.

Los mejores sitios para visitar en Londres

Buckingham Palace

El Palacio de Buckingham, construido en 1703, es la residencia de la Familia Real Británica desde 1837 y actualmente es el lugar en el que reside el rey Carlos III. Este emblemático lugar sólo abre las puertas al público entre los meses de julio y septiembre así que los aficionados del Real Madrid que acudan a Londres a la final de la Champions podrán disfrutar del tradicional cambio de guardia que se produce a las 11.00 horas y que dura alrededor de 45 minutos. Esto es totalmente recomendable en el viaje.

Big Ben

El Big Ben es otro de los grandes símbolos de la ciudad de Londres que es de obligada visita para los aficionados del Real Madrid. Está ubicado a pocos metros del Palacio de Westminster, sede del parlamento de Reino Unido. También es recomendable caminar hasta la Abadía de Westminster, el templo más antiguo de la ciudad.

Tower Bridge

El Puente de la Torre es un puente basculante y colgante que fue construido entre entre 1886 y 1894. Cruza el río Támesis y es uno de los puntos icónicos de la ciudad.

Trafalgar square

Trafalgar Square es una de las plazas más importantes de la ciudad que se creó en 1830 para conmemorar la victoria de la armada británica contra España y Francia en la Batalla de Trafalgar. En el centro está presidida por la columna de Nelson.

Picadilly Circus

Picadilly Circus es uno de los puntos más emblemático de Londres además de ser uno de los puntos de unión para todas las personas que visitan la ciudad. Tiene una gran oferta de ocio y es uno de los puntos más animados de la ciudad.

Hyde Park

Toda ciudad tiene su gran parque y el de Londres es el Hyde Park. A lo largo de sus 140 hectáreas de extensión representa el pulmón ubicado en el centro de la ciudad. Ahí los aficionados que lo deseen se podrán tomar un descanso en Londres antes de la final de la Champions.

Camden Town

Camden Town es uno de los barrios más representativos de Londres y es visitado al año por millones de turistas. Sus tiendas, calles y mercados le hacen ser uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. En sus calles creció Amy Winehouse y por ello desde su muerte se ha convertido en un lugar de reunión de sus fans.

Chinatown

El tradicional barrio de Chinatown es otro de los lugares a visitar en Londres. Además de múltiples tiendas, también podrás contar con un gran número de restaurantes en los que probar la comida china a un módico precio.

Los mejores sitios para comer en Londres

Si viajes a Londres para ver la final de la Champions es de obligado cumplimiento dejarse llevar en uno de sus tradicionales pubs y perderse en algunos de sus mercados, en la que podrás encontrar comida tradicional a un módico precio. Una de las zonas más recomendables para comer son Covent Garden, los alrededores de Leicester Square y la zona del Soho.

Los platos típicos de la comida inglesa son el tradicional fish and chips, las baked beans o el roast feef. Como postre también debes probar el famoso apple pie.

The Red Lion

Es uno de los pubs más característicos y bonitos en el que los aficionados del Real Madrid podrán disfrutar antes de la final de Londres. Está ubicado muy cerca del Big Ben, en 48 Parliament Street.

The Duke of Wellington

The Duke of Wellington está ubicado en el mítico barrio de Nothing Hill y en los últimos años se ha convertido en uno de los restaurantes más visitados por londinenses y turistas.

Honest Burguer

Esta es la principal cadena de hamburguesas en Londres y podrás encontrar diferentes repartidas por toda la ciudad. Representa una gran opción en lo que respecta a la calidad y precio.

Fishers Fish and Chips

Los fish and chips es la comida tradicional británica y uno de los templos que rinde culto a ello es Fishers Fish and Chips, restaurante que está ubicado en el número 19 de Fulham High Street.