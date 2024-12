¿Por qué el Real Madrid no lleva el parche de campeón del mundo si ganó la Copa Intercontinental?

El Real Madrid disputa este domingo ante el Sevilla su último partido del año 2024 y el primero tras ganar un nuevo título, la Copa Intercontinental. El equipo de Ancelotti conquistó ese trofeo tras ganar en Doha (Qatar) al Pachucha mexicano. Pero, sin embargo, el Real Madrid no lleva el parche en su camiseta como campeón del mundo. Y esto tiene su explicación.

El parche dorado, una escarapela que lleva el equipo considerado el campeón del mundo, lo seguirá llevando el Manchester City -y no el Real Madrid- porque no es la Copa Intercontinental quien otorga ese parche. Lo es el Mundial de Clubes y ese torneo se disputará el próximo verano (junio y julio) en Estados Unidos. Quien salga campeón de ese Mundial de Clubes será el que lleve el parche… ¡durante cuatro años!

Eso es así porque el club considerado como campeón del mundo, y que, por lo tanto, tiene derecho a llevar el parche dorado, será siempre el que gane el Mundial de Clubes y no la Copa Intercontinental. El Mundial de Clubes se jugará cada cuatro años (2025, 2029, 2033…) y el campeón del mundo, como ocurre con las selecciones, lo será durante cuatro años.

Así, el motivo por el que el Real Madrid no lleva el parche en su camiseta en el partido ante el Sevilla, es porque la Copa Intercontinental no cuenta para este asunto. La Intercontinental enfrentó al campeón de Europa (Real Madrid) con el campeón de las rondas previas entre los otros ganadores continentales, que fue el Pachuca. Pero a nivel oficial no cuenta como campeón del mundo. Eso será el Mundial de Clubes.

El novedoso Mundial de Clubes

El último ganador del Mundial de Clubes fue el Manchester City en diciembre de 2023, por lo que hasta que no haya una nueva edición de este torneo será el equipo entrenado por Pep Guardiola quien lleve este parche dorado de campeón del mundo.

Cabe recordar que el Mundial de Clubes que se jugará en verano de 2025 en Estados Unidos estrena un novedoso formato con 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro equipos.