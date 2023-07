El PSG lanza un órdago a Mbappé

El Paris Saint-Germain sigue firme respecto a su postura con Kylian Mbappé. El cuadro francés no va a permitir que su estrella se marche gratis. Por ello, solamente hay dos opciones, o firma un nuevo contrato o venta. El propio Al Khelaifi lo manifestó tras la rueda de prensa de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG.

«Está muy claro. Si Kylian quiere quedarse, nosotros también queremos que se quede. Pero tiene que firmar otro contrato. No podemos dejar que se vaya gratis uno de los mejores jugadores del mundo. Es imposible. No va a irse gratis. Si alguien ha cambiado de opinión, no es mi culpa», afirmó Al Khelaifi tras la comparecencia de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG.

Además, Al Khelaifi le envió un ultimátum a su estrella en una entrevista posterior. Puso como máximo dos semanas de tiempo para que Mbappé firme su nuevo contrato. Si no lo hace, el presidente del PSG le abre la puerta a una salida este mismo verano.

Tras presentar a Luis Enrique, el presidente del club parisino atendió a los medios de comunicación con el tema de Mbappé como foco de atención. Al Khelaifi no tenía muchas ganas de hablar de su futbolista, y por ello en la primera pregunta que mencionaron su nombre, hizo oídos sordos. Pero a la segunda contestó, y no se pudo contener, explotando con el caso, aunque esbozando una pequeña sonrisa al final.

La postura del PSG es la misma desde el primer día tras la carta que envió Kylian Mbappé al club francés, donde afirmaba que no renovaría su contrato más allá de 2024 y quería quedarse esta temporada en el club. La entidad parisina lo sigue teniendo claro, no quiere que su mejor jugador se marche gratis. Por ello, solamente plantea la opción de que renueve su contrato. Si eso no sucede, el escenario de la venta este mismo verano aparecerá. Y el límite son dos semanas.

Calma en el Real Madrid

Tal y como hemos ido contando en OKDIARIO, en el Real Madrid mantienen la calma con el tema Mbappé. En club blanco aseguran y desean que este culebrón no tardará en resolverse. La entidad madridista sabe que el jugador francés no aceptará ningún tipo de renovación que prolongue el contrato actual que tiene el futbolista más allá de 2024.

En el Real Madrid están muy tranquilos con Mbappé. Hasta el momento, la entidad blanca no ha mantenido ninguna conversación con el PSG. Pero están atentos a todos los movimientos. Fayza, su madre, informa de cada movimiento al club madridista, que está al corriente de todo. Desde Valdebebas observan y esperan acontecimientos, con mucha calma y tranquilidad.