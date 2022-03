El PSG cae antes de su visita al Santiago Bernabéu. El conjunto parisino, líder sólido de la Ligue 1, podía dejar aún más encaminado si cabe el título. Se presentaba en casa del segundo, el Niza, con 16 puntos de ventaja y sin Kylian Mbappé, sancionado. No contar con el mejor jugador del mundo dejó otra vez la evidencia de que Messi y Neymar no están a la altura de las circunstancias, puesto que fueron incapaces de solventar el partido sin su joven compañero. El conjunto parisino hizo un partido malísimo y acabó cayendo por la mínima, con gol de Delort en los últimos minutos del partido.

Las dudas vuelven a asaltar a un equipo que no ha convencido en los últimos meses. Su arranque arrollador en Liga, quedó empañado en la Champions, al verse superados en la fase de grupos por el otro club-Estado del continente, el Manchester City. Pese a su superioridad ante el Real Madrid en la ida de octavos, la derrota ante el Nantes volvió a hacer mella de nuevo y, ahora, justo antes de jugarse los cuartos en la capital española, suman un nuevo pinchazo que vuelve a dejar claro que, salvo por Mbappé, son un equipo irregular.

Además, hay varias incógnitas. Achraf tampoco estuvo en Niza y aunque todo apunta a que estará en Madrid, no hay nada seguro, así como Ander, Kurzawa, Paredes y, como no, Sergio Ramos. El ex capitán del conjunto blanco sí que estará en la que fue su casa, como afirmó Pochettino, pero no parece que vaya a poder ser de la partida.

Pochettino introdujo, además, alguna rotación de cara a lo que se espera en Champions. Nuno Mendes, Kimpembe, Gueye y Donnarumma se quedaron en el banquillo, descansando de cara al partido en el que el técnico se juega su continuidad y la directiva se juega que su megaproyecto no fracase por enésima vez.

De momento, las dudas antes de visitar el Santiago Bernabéu son más que evidentes. Más aún después de que el Madrid haya hecho un ensayo de lo que puede suceder el miércoles ante la Real. Con la Liga sentenciada, parecía que con el empate se conformaban los parisinos, que hicieron un partido soporífero. Las ocasiones fueron en su mayoría para el Niza, sobre todo en los primeros minutos del encuentro y, cuando todo apuntaba a las tablas, Delort hizo el gol de la victoria de los locales.